Липецкая вечЁрка: пять смертей за три дня, временный гендиректор Хладокомбината, и где не включили отопление
Стропальщика насмерть придавило металлической рамой: крановщик получил полтора года условно
Женщина получила травму при обрезке малины: работодатель выплатит ей 58,2 тысячи рублей
18-летняя девушка врезалась на автомобиле в дерево: вместе с пассажиром ее госпитализировали
С жительницы Пермского края взыскали 680 тысяч рублей, которые липецкая пенсионерка перевела мошенникам
В России
44
40 минут назад
В Союзе пациентов просят президента РФ отказаться от изменения системы ОМС
В Союзе пациентов заявили о рисках передачи полномочий страховых компаний территориальным фондам.
Письмо также было направлено главе Минздрава Михаилу Мурашко и главе президентского Совета по правам человека Валерию Фадееву.
В письме утверждается, что предлагаемые изменения приведут к фактическому исключению страховых организаций из системы ОМС, поскольку они отстаивают интересы пациентов и выступают независимыми участниками этой системы. Союз пациентов обеспокоен негативным влиянием грядущих изменений на пациентов с онкологией и нуждающихся в высокотехнологичной медпомощи. Страховые агенты играют ключевую роль в их поддержке и урегулировании споров.
Помимо этого, изменения могут вызвать неравенство в положении пациентов в различных регионах. В некоторых местах функции страховых компаний останутся прежними, тогда как в других они будут переданы территориальным фондам. В союзе также обеспокоены возможными рисками коррупции и правовыми последствиями, связанными с этими изменениями.
Ранее в Минздраве сообщили, что изменения в системе ОМС не ущемляют права граждан, а способствуют их защите. Законопроект предоставляет регионам право передавать функции страховщиков территориальным фондам.
0
0
0
0
0
Комментарии