Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
25-летний липчанин зарубил топором родную бабушку
Происшествия
Волейбольный клуб «Липецк» прекратил существование
Спорт
Липецкая вечЁрка: пять смертей за три дня, временный гендиректор Хладокомбината, и где не включили отопление
Общество
Стропальщика насмерть придавило металлической рамой: крановщик получил полтора года условно
Происшествия
Елец снова стал съемочной площадкой
Общество
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области ночью заморозки
Погода в Липецке
Женщина получила травму при обрезке малины: работодатель выплатит ей 58,2 тысячи рублей
Происшествия
В пересохшем пруду нашли противотанковую гранату
Происшествия
На благоустройство и ограждение «Петропарка» выделены еще 38,7 млн рублей
Общество
Читать все
Ельчанин лишился 140 тысяч рублей в попытке вернуть жену через гадалку
Происшествия
Чиновников липецкой мэрии будут премировать раз в квартал
Общество
Загрязнение реки Дон оценили в 99 миллионов рублей
Общество
55-летняя липчанка перевела на «безопасный счёт» 2,5 миллиона рублей
Происшествия
18-летняя девушка врезалась на автомобиле в дерево: вместе с пассажиром ее госпитализировали
Происшествия
В Липецке соседи судились из-за собаки
Общество
С жительницы Пермского края взыскали 680 тысяч рублей, которые липецкая пенсионерка перевела мошенникам
Происшествия
Женщина перевернулась на «Ниссане» — машина загорелась
Происшествия
Под видом лотереи подростков заманивают в финансовые пирамиды
Происшествия
На трассе «Липецк-Хлевное» горел «ЗИЛ»
Происшествия
Читать все
В России
44
40 минут назад

В Союзе пациентов просят президента РФ отказаться от изменения системы ОМС

В Союзе пациентов заявили о рисках передачи полномочий страховых компаний территориальным фондам.

Союз пациентов России обратился к президенту Владимиру Путину с призывом сохранить текущую систему обязательного медицинского страхования без изменений, — передает РБК.

Письмо также было направлено главе Минздрава Михаилу Мурашко и главе президентского Совета по правам человека Валерию Фадееву.

В письме утверждается, что предлагаемые изменения приведут к фактическому исключению страховых организаций из системы ОМС, поскольку они отстаивают интересы пациентов и выступают независимыми участниками этой системы. Союз пациентов обеспокоен негативным влиянием грядущих изменений на пациентов с онкологией и нуждающихся в высокотехнологичной медпомощи. Страховые агенты играют ключевую роль в их поддержке и урегулировании споров.

Помимо этого, изменения могут вызвать неравенство в положении пациентов в различных регионах. В некоторых местах функции страховых компаний останутся прежними, тогда как в других они будут переданы территориальным фондам. В союзе также обеспокоены возможными рисками коррупции и правовыми последствиями, связанными с этими изменениями.

Ранее в Минздраве сообщили, что изменения в системе ОМС не ущемляют права граждан, а способствуют их защите. Законопроект предоставляет регионам право передавать функции страховщиков территориальным фондам.
ОМС
медицина
полис
здоровье
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить