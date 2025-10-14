Липецкая вечЁрка: пять смертей за три дня, временный гендиректор Хладокомбината, и где не включили отопление
Причины смерти пациентки стоматологического кабинета Задонской больницы выясняет Следком
Стропальщика насмерть придавило металлической рамой: крановщик получил полтора года условно
С жительницы Пермского края взыскали 680 тысяч рублей, которые липецкая пенсионерка перевела мошенникам
В мире
В Джакарте хотят запретить продажу мяса собак и кошек
Если запрет будет принят, Джакарта станет первым регионом Индонезии, официально запретившим употребление мяса собак и кошек.
«Поступила просьба о разработке постановления губернатора о запрете потребления мяса собак в Джакарте», — сказал он.
По словам губернатора, инициатива будет частью упреждающих мер кабмина страны по борьбе с распространением бешенства в столице. Вибово также отметил, что, если для реализации запрета в городе потребуется дополнительное регулирование на законодательном уровне — оно также будет внесено на рассмотрение в парламент.
В январе 2024 года полицейские в Индонезии спасли 226 собак, которых пытались отправить на бойню в грузовике. По данным World of Buzz, в ходе операции правоохранители работали с членами благотворительной организации. Сообщается, что собак отправили на бойню в запертом грузовике, при этом животные были прикованы к кузову машины, а их ноги были связаны.
