Автобус врезался в автомобиль и сбил насмерть пешехода
Происшествия
25-летний липчанин зарубил топором родную бабушку
Происшествия
Не успели включить — уже выключают: 30 домов остались без отопления и горячей воды
Общество
Волейбольный клуб «Липецк» прекратил существование
Спорт
Липецкая вечЁрка: пять смертей за три дня, временный гендиректор Хладокомбината, и где не включили отопление
Общество
Причины смерти пациентки стоматологического кабинета Задонской больницы выясняет Следком
Происшествия
Стропальщика насмерть придавило металлической рамой: крановщик получил полтора года условно
Происшествия
«Когда это закончится уже?»
Общество
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Елец снова стал съемочной площадкой
Общество
Волейбольный клуб «Липецк» прекратил существование
Спорт
Липецкая вечЁрка: пять смертей за три дня, временный гендиректор Хладокомбината, и где не включили отопление
Общество
Стропальщика насмерть придавило металлической рамой: крановщик получил полтора года условно
Происшествия
Сегодня в Липецке: кому прямо днём увеличат зарплату, 99 лет Винни Пуху и девушку жалко
Общество
Ельчанин лишился 140 тысяч рублей в попытке вернуть жену через гадалку
Происшествия
С жительницы Пермского края взыскали 680 тысяч рублей, которые липецкая пенсионерка перевела мошенникам
Происшествия
Липецкие осуждённые стали лауреатами Всероссийского кинофестиваля
Культура
Под видом лотереи подростков заманивают в финансовые пирамиды
Происшествия
На трассе «Липецк-Хлевное» горел «ЗИЛ»
Происшествия
Житель Грязей присвоил «ГАЗель»
Происшествия
В мире
2
9 минут назад

В Джакарте хотят запретить продажу мяса собак и кошек

Если запрет будет принят, Джакарта станет первым регионом Индонезии, официально запретившим употребление мяса собак и кошек.

Губернатор Джакарты Прамоно Анунг Вибово сообщил, что в разработке находится постановление о запрете на продажу мяса собак и кошек для употребления в пищу, — пишет «Газета.ru» со ссылкой на индонезийское агентство ANTARA.

«Поступила просьба о разработке постановления губернатора о запрете потребления мяса собак в Джакарте», — сказал он.

По словам губернатора, инициатива будет частью упреждающих мер кабмина страны по борьбе с распространением бешенства в столице. Вибово также отметил, что, если для реализации запрета в городе потребуется дополнительное регулирование на законодательном уровне — оно также будет внесено на рассмотрение в парламент.

В январе 2024 года полицейские в Индонезии спасли 226 собак, которых пытались отправить на бойню в грузовике. По данным World of Buzz, в ходе операции правоохранители работали с членами благотворительной организации. Сообщается, что собак отправили на бойню в запертом грузовике, при этом животные были прикованы к кузову машины, а их ноги были связаны.
Индонезия
животные
мясо
