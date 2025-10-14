Все новости
Автобус врезался в автомобиль и сбил насмерть пешехода
Происшествия
25-летний липчанин зарубил топором родную бабушку
Происшествия
Не успели включить — уже выключают: 30 домов остались без отопления и горячей воды
Общество
Волейбольный клуб «Липецк» прекратил существование
Спорт
Липецкая вечЁрка: пять смертей за три дня, временный гендиректор Хладокомбината, и где не включили отопление
Общество
Причины смерти пациентки стоматологического кабинета Задонской больницы выясняет Следком
Происшествия
Стропальщика насмерть придавило металлической рамой: крановщик получил полтора года условно
Происшествия
«Когда это закончится уже?»
Общество
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Елец снова стал съемочной площадкой
Общество
53 минуты назад

Мошенники стали обманывать россиян под видом налоговых органов

После подготовки ФНС уведомлений о налогах за 2024 год мошенники активизировали использование налоговой тематики в фишинговых нападениях.

Директор по продукту Staffcop направления инфобезопасности «Контур.Эгида» Даниил Бориславский рассказал о новых мошеннических схемах.

По его словам, после того как ФНС подготовила уведомления о налогах за 2024 год, злоумышленники начали активно использовать тему налогов для фишинговых атак, — пишет Lenta.ru.

Он отметил, что злоумышленники используют несколько типовых схем. Первая — это рассылка электронных писем и сообщений в мессенджерах с предложением «узнать свою задолженность» или «проверить начисления». Такие сообщения ведут на поддельные сайты, визуально напоминающие портал ФНС или «Госуслуги», — предупредил Бориславский.

Вторая схема, по его словам, предполагает рассылку бумажных писем с QR-кодом для «уточнения информации». Код также открывает фишинговую страницу. Третья схема — сообщения в мессенджерах, предлагающие «оплатить быстро и без комиссии».

Во всех случаях используется один и тот же прием — психологическое давление через срочность. В текстах встречаются фразы: «у вас задолженность», «возможен арест карт», «ограничение выезда», «без комиссии», «официальный сайт», «официальное незаблокированное приложение».

Специалист подчеркнул, что эти формулировки специально подобраны, чтобы вызвать тревогу и подтолкнуть к действию — переходу по ссылке или вводу данных.

Традиционно мошенники копируют стиль официальных писем, добавляют логотипы, настоящие фамилии должностных лиц, даже используют корректные формулировки законов, обозначил эксперт. Единственным способом защиты он назвал перепроверку источника, адреса сайта и отправителя.

«Главная рекомендация — не переходить по ссылкам из писем и сообщений, не сканировать QR-коды и не вводить персональные данные на сомнительных сайтах. Проверить начисления или оплатить налоги можно только через официальный сайт или приложение ФНС, где информация обновляется напрямую», — резюмировал Бориславский.
мошенники
аферисты
