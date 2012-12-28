Липецкая вечЁрка: пять смертей за три дня, временный гендиректор Хладокомбината, и где не включили отопление
Причины смерти пациентки стоматологического кабинета Задонской больницы выясняет Следком
Стропальщика насмерть придавило металлической рамой: крановщик получил полтора года условно
Женщина получила травму при обрезке малины: работодатель выплатит ей 58,2 тысячи рублей
Липецкая вечЁрка: пять смертей за три дня, временный гендиректор Хладокомбината, и где не включили отопление
Стропальщика насмерть придавило металлической рамой: крановщик получил полтора года условно
В России
1
13 минут назад
В Тамбовской области несколько частных домов и автомобилей пострадали из-за атаки БПЛА
В результате ночной атаки украинских беспилотников несколько частных домов и автомобилей получили повреждения в Тамбовской области. На месте инцидента работают все необходимые службы.
«На месте инцидента работают все необходимые службы. Размер ущерба мирным жителям уточняется», — написал губернатор в своем Телеграм-канале.
Он также поручил оказать владельцам пострадавших домовладений помощь на восстановление.
Ранее в Минобороны России сообщили, что минувшей ночью над территорией Тамбовской области были сбиты два беспилотных летательных аппарата. Всего в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
0
0
0
0
0
Комментарии