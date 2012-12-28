Все новости
В России
1
13 минут назад

В Тамбовской области несколько частных домов и автомобилей пострадали из-за атаки БПЛА

В результате ночной атаки украинских беспилотников несколько частных домов и автомобилей получили повреждения в Тамбовской области. На месте инцидента работают все необходимые службы.

Глава Тамбовской области Евгений Первышов сообщил, что в результате террористической атаки БПЛА в Первомайском округе получили незначительные повреждения несколько частных домов (в большинстве выбиты стёкла) и припаркованных автомобилей. По его словам, пострадавших нет.

«На месте инцидента работают все необходимые службы. Размер ущерба мирным жителям уточняется», — написал губернатор в своем Телеграм-канале.

Он также поручил оказать владельцам пострадавших домовладений помощь на восстановление.

Ранее в Минобороны России сообщили, что минувшей ночью над территорией Тамбовской области были сбиты два беспилотных летательных аппарата. Всего в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
беспилотники
атака
Тамбов
0
0
0
0
0

