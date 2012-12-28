Все новости
В России
32
28 минут назад

В МВД рассказали о новых схемах мошенничества на сайтах знакомств

Злоумышленники выманивают у жертв геолокацию и угрожают передать эту информацию разведке или даже «отправить беспилотники».

В управлении МВД России по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) рассказали, что мошенники на сайтах знакомств стали использовать новые, более агрессивные методы обмана.

В одной из схем является выманивание геолокации у пользователей, после чего злоумышленники угрожают передать эти данные разведке или даже «отправить беспилотники». Подобная схема особенно активно применяется в отношении несовершеннолетних, — говорится в Телеграм-канале Вестника Киберполиции РФ.

Также мошенники стали просить жертв отправить чек о первом переводе в «специальный телеграм-бот». После этого они утверждают, что деньги ушли на счета украинских вооруженных формирований. Затем злоумышленники угрожают передать эту информацию «куда следует» и продолжают требовать новые переводы.

В МВД напоминают, что, если общение на сайте знакомств слишком стремительно развивается, а собеседник активно запрашивает личную информацию или откровенный контент, это должно насторожить. В таких случаях стоит остановиться и тщательно проверить личность собеседника.
мошенники
знакомства
