В МВД рассказали о новых схемах мошенничества на сайтах знакомств
Злоумышленники выманивают у жертв геолокацию и угрожают передать эту информацию разведке или даже «отправить беспилотники».
В одной из схем является выманивание геолокации у пользователей, после чего злоумышленники угрожают передать эти данные разведке или даже «отправить беспилотники». Подобная схема особенно активно применяется в отношении несовершеннолетних, — говорится в Телеграм-канале Вестника Киберполиции РФ.
Также мошенники стали просить жертв отправить чек о первом переводе в «специальный телеграм-бот». После этого они утверждают, что деньги ушли на счета украинских вооруженных формирований. Затем злоумышленники угрожают передать эту информацию «куда следует» и продолжают требовать новые переводы.
В МВД напоминают, что, если общение на сайте знакомств слишком стремительно развивается, а собеседник активно запрашивает личную информацию или откровенный контент, это должно насторожить. В таких случаях стоит остановиться и тщательно проверить личность собеседника.
