В России
46
54 минуты назад

В России стремительно растет заболеваемость ветрянкой

Сразу в нескольких субъектах России наблюдается резкий рост заболеваемости ветрянкой. Это следует из отчетов региональных управлений Роспотребнадзора, которые проанализировали «Известия».

«За восемь месяцев 2025 года случаи ветряной оспы были зарегистрированы во всех субъектах России. В среднем по стране доля детей среди заболевших составляет 94,8%. А доля заболевших взрослых в 2025 году практически не изменилась по сравнению с аналогичным периодом 2024 года (5,2% против 5,7%) и в целом остается низкой», — рассказали «Известиям» в федеральном управлении Роспотребнадзора.

В местном управлении Роспотребнадзора отметили, что на Ямале с начала 2025 года число заболевших ветряной оспой взлетело на 67% по сравнению с таким же периодом 2024-го.

«В Башкирии заболеваемость в этом году увеличилась более чем в два раза — до 16,5 тыс. человек», — отметили в республиканском Минздраве.
Рост случаев инфекции был зарегистрирован также в Воронежской и Оренбургской областях. А в Республике Алтай лишь за семь месяцев 2025 года ветряной оспой заразились свыше 1,4 тыс. человек. В 2024-м близкое к этому значение — 1,6 тыс. заболевших было зарегистрировано в регионе за целый год.
«Самый надежный способ не заболеть — пройти вакцинацию против ветряной оспы», — напомнили «Известиям» в Роспотребнадзоре.

Уточняется, что иммунизация проводится в рамках календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям, а также в рамках региональных календарей профилактических прививок.

0
0
0
0
0

