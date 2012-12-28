Все новости
Тело 19-летнего парня достали из реки Воронеж
Происшествия
Автобус врезался в автомобиль и сбил насмерть пешехода
Происшествия
25-летний липчанин зарубил топором родную бабушку
Происшествия
Решением Совета директоров Александра Афанасьева освободили от занимаемой должности
Общество
Сегодня в Липецке: обычай сжигать постели, размер идеальной пенсии и липчане задыхаются без подработки
Общество
Не успели включить — уже выключают: 30 домов остались без отопления и горячей воды
Общество
Причины смерти пациентки стоматологического кабинета Задонской больницы выясняет Следком
Происшествия
«Когда это закончится уже?»
Общество
Пять человек, в том числе двое детей, отравились угарным газом в Ельце
Происшествия
«Зашивают волейболисток. Теряем старый Липецк»
Общество
На благоустройство и ограждение «Петропарка» выделены еще 38,7 млн рублей
Общество
Батареи стали теплыми в 78% многоквартирных домах Липецка
Общество
Кот проглотил кусок подошвы от ботинка 38-го размера
Происшествия
Бывшего директора УК осудили за злоупотребление полномочиями: он причинил организации ущерб в 1 624 500 рублей
Происшествия
Елец снова стал съемочной площадкой
Общество
В пересохшем пруду нашли противотанковую гранату
Происшествия
Женщина получила травму при обрезке малины: работодатель выплатит ей 58,2 тысячи рублей
Происшествия
В Липецкой области ночью заморозки
Погода в Липецке
Стропальщика насмерть придавило металлической рамой: крановщик получил полтора года условно
Происшествия
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В России
48
51 минуту назад

Лимиты на число банковских карт могут заработать с декабря

Уже с декабря в России могут начать действовать ограничения на количество банковских карт, которые один человек может оформить. Об этом «Известиям» рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По словам парламентария, инициатива предусматривает два лимита: не более пяти карт в одном банке и не более двадцати во всех кредитных организациях суммарно. Ранее обсуждалась идея ограничить число карт до десяти, однако от этого варианта отказались в пользу более гибкой схемы.
Одновременно с введением лимитов планируется запустить специальный сервис, позволяющий клиентам отслеживать, где и когда они выпустили свои карты. Этот инструмент должен повысить прозрачность и упростить контроль за «пластиком».

В Банке России считают, что разумное ограничение числа карт поможет бороться с мошенничеством и деятельностью так называемых дропперов — посредников, через которых преступники выводят похищенные средства.

Эксперты отмечают, что спрос на подобные меры назрел давно. По данным Freedom Finance Global, только в 2024 году злоумышленники похитили у клиентов банков 27,5 млрд рублей — на 74% больше, чем годом ранее. Большая часть схем связана именно с использованием подставных лиц и множественных карт.

банковские карты
