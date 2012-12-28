Сегодня в Липецке: обычай сжигать постели, размер идеальной пенсии и липчане задыхаются без подработки
Причины смерти пациентки стоматологического кабинета Задонской больницы выясняет Следком
В мире
41
37 минут назад
Ученые предупреждает о начале процесса гибели коралловых рифов
Согласно новому докладу международной группы ученых, начался необратимый процесс массовой гибели тепловодных коралловых рифов из-за глобального потепления.
В докладе, подготовленном учёными и экологами, утверждается, что мир находится на грани достижения нескольких критических точек, среди которых — исчезновение Амазонки, нарушение работы основных океанических течений и таяние ледников.
Однако некоторые специалисты выразили сомнения относительно выводов доклада о судьбе коралловых рифов. Один из них отметил, что, хотя рифы действительно испытывают серьёзные проблемы, существуют данные, указывающие на их способность оставаться жизнеспособными даже при более высоких температурах, чем предполагалось ранее.
Коралловые рифы окажутся на грани исчезновения, если глобальная температура поднимется на 1–1,5 °C по сравнению с серединой XIX века. По усреднённым прогнозам, это повышение составит 1,2 °C. На сегодняшний день глобальное потепление уже достигло отметки в 1,4 °C.
0
0
0
0
0
Комментарии