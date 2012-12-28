Сегодня в Липецке: обычай сжигать постели, размер идеальной пенсии и липчане задыхаются без подработки
52
30 минут назад
Под Красноярском завершили активные поиски пропавшей в тайге семьи
Теперь поисковая операция переходит в режим точечных задач.
Добровольцы, волонтёры и представители различных ведомств прекратили поиски пропавшей семьи Усольцевых в Красноярском крае и покинули местность, где они велись.
«Штаб свернулся, сейчас добровольцев отряда на месте поиска нет», — рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального отделения добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».
В краевом главке МЧС РФ сообщили, что аэромобильная группировка покинула место поисков. В операции по поиску семьи от ведомства участвовало 25 человек и 7 единиц техники. Команда регионального отделения Российского Красного Креста (РКК) также прекратила работу в посёлке Кутурчин, — сообщили в пресс-службе РКК. Всего, по последней информации «ЛизаАлерт», в поисках приняло участие свыше 1550 человек.
В воскресенье региональное отделение «ЛизаАлерт» сообщило о завершении активных поисков вечером 12 октября. Поиск переходит в режим точечных задач: теперь ими будут заниматься профессионалы и аттестованные спасатели, выполняя задачи координатора. В региональном управлении Следственного комитета уточняли, что в поиски продолжатся опытными альпинистами и спелеологами, которые обследуют каменные россыпи и пещеры.
Семья Усольцевых потерялась недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября. МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в Красноярском крае во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. Очевидцы видели, как двое взрослых с ребенком с туристическими рюкзаками начинали маршрут в сторону Кутурчинского белогорья. По факту безызвестного исчезновения туристов возбуждено уголовное дело органами СУСК.
Региональный главк СК РФ сообщил, что специалисты картографы поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» поймали радиосигнал телефона Сергея Усольцева, главы пропавшей в походе семьи, он зафиксирован в 7 километрах от поселка Кутурчин. Сигнал был установлен, который исходил еще 28 сентября, когда телефон был в сети. Зону, где он был пойман, ранее не обследовали. Пешие группы поисковиков работали в экстремальных условиях, люди были вынуждены передвигаться по пояс в снегу, некоторые получали травмы.
