Красный уровень для шести районов
Происшествия
В Липецке мурлыке прострелили глаз
Происшествия
На десяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
12-летний липецкий школьник установил шесть силовых рекордов мира
Спорт
Тело 19-летнего парня достали из реки Воронеж
Происшествия
Медалистом турнира по бодибилдингу в Липецке стал… известный боец ММА
Спорт
Сегодня в Липецке: обычай сжигать постели, размер идеальной пенсии и липчане задыхаются без подработки
Общество
Решением Совета директоров Александра Афанасьева освободили от занимаемой должности
Общество
Дебетовая карта: особенности использования
Общество
Не успели включить — уже выключают: 30 домов остались без отопления и горячей воды
Общество
Не успели включить — уже выключают: 30 домов остались без отопления и горячей воды
Общество
«Когда это закончится уже?»
Общество
25-летний липчанин зарубил топором родную бабушку
Происшествия
63-летний житель Грязей перевёл мошенникам 2 850 000 рублей
Происшествия
Чугунную ограду на плехановском мосту установят в декабре
Общество
Сильный ветер валит деревья
Общество
Автобус врезался в автомобиль и сбил насмерть пешехода
Происшествия
В Липецке ищут еще одного подрядчика на ремонт дорог в 2026 году
Общество
Причины смерти пациентки стоматологического кабинета Задонской больницы выясняет Следком
Происшествия
Подрядчик отчитался фиктивными документами об утилизации строительных отходов
Происшествия
В России
30
55 минут назад

В школе Екатеринбурга 14 детей пострадали после распыления перцового баллончика

Среди пострадавших был один взрослый.

В Октябрьском районе Екатеринбурга 15 человек пострадали после распыления перцового баллона в здании школы, — пишут «Известия» со ссылкой на источник.

«Среди пострадавших 14 детей, девять из них увезли на осмотр в больницу», — отмечается в сообщении.

Еще пятерым школьникам и одному взрослому оказали помощь на месте.

Инцидент произошел в одной из местных школ. По данным Telegram-канала 112, кто-то распылил содержимое баллончика, из-за чего на плохое самочувствие пожаловались 15 человек.

«Шестерым уже оказали помощь на месте — им не требуется госпитализация», – сообщается в публикации.

Еще девяти детям оказывают всю необходимую помощь. По данным Telegram-канала Baza, их госпитализировали. Подробности об их состоянии не уточняются.

Как сообщает Life со ссылкой на Shot, среди пострадавших был один взрослый.

На данный момент в школе работают сотрудники правоохранительных органов. Подробности произошедшего выясняются.
нападение
школа
дети
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
