В школе Екатеринбурга 14 детей пострадали после распыления перцового баллончика
Среди пострадавших был один взрослый.
«Среди пострадавших 14 детей, девять из них увезли на осмотр в больницу», — отмечается в сообщении.
Еще пятерым школьникам и одному взрослому оказали помощь на месте.
Инцидент произошел в одной из местных школ. По данным Telegram-канала 112, кто-то распылил содержимое баллончика, из-за чего на плохое самочувствие пожаловались 15 человек.
«Шестерым уже оказали помощь на месте — им не требуется госпитализация», – сообщается в публикации.
Еще девяти детям оказывают всю необходимую помощь. По данным Telegram-канала Baza, их госпитализировали. Подробности об их состоянии не уточняются.
Как сообщает Life со ссылкой на Shot, среди пострадавших был один взрослый.
На данный момент в школе работают сотрудники правоохранительных органов. Подробности произошедшего выясняются.
