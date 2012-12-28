Сегодня в Липецке: обычай сжигать постели, размер идеальной пенсии и липчане задыхаются без подработки
В Красноярске впервые приземлился самолет из Вьетнама
В Красноярск впервые приземлился Airbus A-330 Vietjet Air. Это самолёт крупнейшего лоукостера Вьетнама.
«Аэропорт Красноярск встретил первый рейс Vietjet Air. Сегодня в нашем аэропорту состоялось историческое событие: на перрон впервые приземлился Airbus A-330 Vietjet Air — самолет крупнейшего лоукостера Вьетнама», — говорится в сообщении аэропорта.
Вылеты из Красноярска во вьетнамский город будут осуществляться два раза в неделю — по четвергам и воскресеньям. Авиабилеты доступны как в экономическом, так и в бизнес-классе, — передает ТАСС.
Уточняется, что Vietjet Air контролирует свыше 50% вьетнамского рынка гражданских авиаперевозок.
