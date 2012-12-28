Все новости
Красный уровень для шести районов
Происшествия
В Липецке мурлыке прострелили глаз
Происшествия
На десяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
12-летний липецкий школьник установил шесть силовых рекордов мира
Спорт
Медалистом турнира по бодибилдингу в Липецке стал… известный боец ММА
Спорт
Сегодня в Липецке: обычай сжигать постели, размер идеальной пенсии и липчане задыхаются без подработки
Общество
Тело 19-летнего парня достали из реки Воронеж
Происшествия
Решением Совета директоров Александра Афанасьева освободили от занимаемой должности
Общество
Дебетовая карта: особенности использования
Общество
В Липецкой области дожди и до +11
Погода в Липецке
Не успели включить — уже выключают: 30 домов остались без отопления и горячей воды
Общество
До 20 ноября летним асфальтом в Липецке отремонтируют 18 дорог
Общество
«Когда это закончится уже?»
Общество
Сильный ветер валит деревья
Общество
63-летний житель Грязей перевёл мошенникам 2 850 000 рублей
Происшествия
Пять человек, в том числе двое детей, отравились угарным газом в Ельце
Происшествия
Чугунную ограду на плехановском мосту установят в декабре
Общество
Причины смерти пациентки стоматологического кабинета Задонской больницы выясняет Следком
Происшествия
Подрядчик отчитался фиктивными документами об утилизации строительных отходов
Происшествия
В Новой Деревне пожарные потушили жилой дом
Происшествия
В России
37
сегодня, 11:34

В РФ с декабря могут начать действовать лимиты на банковские карты

Планируется установить два лимита: не более пяти карт в одном банке и не более 20 карт во всех кредитных организациях вместе взятых.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что уже с декабря в России могут начать действовать ограничения на количество банковских карт, которые один человек может оформить, — пишут «Известия».

По словам парламентария, инициатива предусматривает два лимита: не более пяти карт в одном банке и не более двадцати во всех кредитных организациях суммарно. Ранее обсуждалась идея ограничить число карт до десяти, однако от этого варианта отказались в пользу более гибкой схемы.

Одновременно с введением лимитов планируется запустить специальный сервис, позволяющий клиентам отслеживать, где и когда они выпустили свои карты. Этот инструмент должен повысить прозрачность и упростить контроль за «пластиком».

В Банке России считают, что разумное ограничение числа карт поможет бороться с мошенничеством и деятельностью так называемых дропперов — посредников, через которых преступники выводят похищенные средства.

Эксперты отмечают, что спрос на подобные меры назрел давно. По данным Freedom Finance Global, только в 2024 году злоумышленники похитили у клиентов банков 27,5 млрд рублей — на 74% больше, чем годом ранее. Большая часть схем связана именно с использованием подставных лиц и множественных карт.
карты
лимит
