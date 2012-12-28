Сегодня в Липецке: обычай сжигать постели, размер идеальной пенсии и липчане задыхаются без подработки
В России
49
38 минут назад
Из-за пожара на нефтебазе в Крыму задерживаются поезда
Поезда, движущиеся через Крымский полуостров, задерживаются после атаки ВСУ и возгорания на нефтебазе в Феодосии. Южная транспортная прокуратура контролирует ситуацию и права пассажиров. Инцидент произошел 13 октября 2025 года.
Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил о возгорании на нефтебазе в Феодосии после атаки ВСУ.
«13 октября 2025 года задерживаются поезда из-за происшествия в городе Феодосии Республики Крым. Транспортными прокурорами контролируется соблюдение прав пассажиров. В случае их нарушения будут приняты меры реагирования», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что в случае нарушений можно обратиться по телефону к дежурному Южной транспортной прокуратуры.
0
0
0
0
0
Комментарии