Из-за пожара на нефтебазе в Крыму задерживаются поезда

Поезда, движущиеся через Крымский полуостров, задерживаются после атаки ВСУ и возгорания на нефтебазе в Феодосии. Южная транспортная прокуратура контролирует ситуацию и права пассажиров. Инцидент произошел 13 октября 2025 года.