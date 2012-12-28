ФСБ задержала четверых россиян за попытку теракта против сотрудника Минобороны

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали четверых лиц, подозреваемых в подготовке теракта против одного из высокопоставленных военных чиновников Министерства обороны России. Среди задержанных оказались три гражданина России и один гражданин из стран Центральной Азии.