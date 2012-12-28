Сегодня в Липецке: обычай сжигать постели, размер идеальной пенсии и липчане задыхаются без подработки
сегодня, 10:01
ФСБ задержала четверых россиян за попытку теракта против сотрудника Минобороны
Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали четверых лиц, подозреваемых в подготовке теракта против одного из высокопоставленных военных чиновников Министерства обороны России. Среди задержанных оказались три гражданина России и один гражданин из стран Центральной Азии.
Среди задержанных — трое россиян и один выходец из стран Центральной Азии. Последний и должен был стать исполнителем теракта в отношении сотрудника МО РФ.
О предотвращении теракта в Москве стало известно 13 октября. Офицера МО России планировали подорвать в густонаселенном районе столицы.
Сам теракт готовился по заданию украинских спецслужб совместно с «Исламским государством» (ИГ, ИГИЛ — запрещенная в России террористическая организация), а мощность изготовленной бомбы позволила бы поразить людей в радиусе до 70 метров.
Кроме того, задержанные росияне причастны к администрированию абонентских терминалов пропуска трафика, т.н. SIM-боксов и GSM-шлюзов, используемых для организации агентурной связи, координации мошеннической и иной противоправной деятельности украинских кол-центров на территории РФ.
По факту предотвращенного ДТА Следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 («террористический акт»), ч. 4 ст. 222.1 («незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывчатых устройств») УК РФ.
