Красный уровень для шести районов
Происшествия
В Липецке мурлыке прострелили глаз
Происшествия
На десяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
12-летний липецкий школьник установил шесть силовых рекордов мира
Спорт
Медалистом турнира по бодибилдингу в Липецке стал… известный боец ММА
Спорт
Сегодня в Липецке: обычай сжигать постели, размер идеальной пенсии и липчане задыхаются без подработки
Общество
Дебетовая карта: особенности использования
Общество
В Липецкой области дожди и до +11
Погода в Липецке
Боец из Чаплыгина - лучший в турнире по ММА
Спорт
Решением Совета директоров Александра Афанасьева освободили от занимаемой должности
Общество
«Раскаиваюсь»: житель Липецка задержан за кражу имущества соседа
Происшествия
«Зашивают волейболисток. Теряем старый Липецк»
Общество
Сегодня в Липецке: обычай сжигать постели, размер идеальной пенсии и липчане задыхаются без подработки
Общество
Сильный ветер продержится в области весь день
Погода в Липецке
Тело 19-летнего парня достали из реки Воронеж
Происшествия
Решением Совета директоров Александра Афанасьева освободили от занимаемой должности
Общество
Количество заболевших коронавирусом за неделю выросло на 39,5%
Здоровье
В Новой Деревне пожарные потушили жилой дом
Происшествия
Пять человек, в том числе двое детей, отравились угарным газом в Ельце
Происшествия
Отбой жёлтого
Общество
В России
35
сегодня, 10:01

ФСБ задержала четверых россиян за попытку теракта против сотрудника Минобороны

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали четверых лиц, подозреваемых в подготовке теракта против одного из высокопоставленных военных чиновников Министерства обороны России. Среди задержанных оказались три гражданина России и один гражданин из стран Центральной Азии.

Сотрудники силовых структур задержали четырех человек за подготовку теракта против одного из высокопоставленных офицеров Минобороны (МО) России, — сообщает Центр общественных связей ФСБ России.

Среди задержанных — трое россиян и один выходец из стран Центральной Азии. Последний и должен был стать исполнителем теракта в отношении сотрудника МО РФ.

О предотвращении теракта в Москве стало известно 13 октября. Офицера МО России планировали подорвать в густонаселенном районе столицы.

Сам теракт готовился по заданию украинских спецслужб совместно с «Исламским государством» (ИГ, ИГИЛ — запрещенная в России террористическая организация), а мощность изготовленной бомбы позволила бы поразить людей в радиусе до 70 метров.

Кроме того, задержанные росияне причастны к администрированию абонентских терминалов пропуска трафика, т.н. SIM-боксов и GSM-шлюзов, используемых для организации агентурной связи, координации мошеннической и иной противоправной деятельности украинских кол-центров на территории РФ.

По факту предотвращенного ДТА Следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 («террористический акт»), ч. 4 ст. 222.1 («незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывчатых устройств») УК РФ.
теракт
ФСБ
Минобороны
