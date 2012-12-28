В копилке наград компании «Лебедяньмолоко» 6 золотых медалей с выставки «Золотая осень-2025»

Предприятие из Липецкой области вновь подтвердило свой высокий статус, завоевав 6 золотых медалей в рамках ежегодного профессионального конкурса качества «За производство высококачественной пищевой продукции».

Церемония награждения состоялась в Москве, где были отмечены лучшие производители агропромышленного комплекса России. Предприятие «Лебедяньмолоко» получило высшие оценки экспертов за всю линейку номинированной продукции, что стало доказательством неизменно высоких стандартов компании.

В этом году золотыми медалистами стали следующие продукты «Лебедяньмолоко»:

- ультрапастеризованное молоко, м.д.ж. 3,2%

- сливки, м.д.ж. 20%

- творог, м.д.ж. 9%

- кефир, м.д.ж. 3,2%

- сметана, м.д.ж. 15%

- ряженка, м.д.ж. 4%





Компания «Лебедяньмолоко» — один из лидеров молочной отрасли России. Согласно последним рейтингам предприятие входит в ТОП-15 производителей цельномолочной продукции и занимает лидерскую позицию в рейтинге среди брендов по ЦФО, подтверждая приверженность высоким стандартам качества*.





Также раннее компания «Лебедяньмолоко» завоевала признание покупателей в независимой народной премии «Моя Марка», став победителем в категории «Молочные продукты». Такие победы — лучшее подтверждение того, что высокая экспертная оценка продукции компании «Лебедяньмолоко» в профессиональных конкурсах полностью совпадает с выбором покупателей.

*https://ntech.ru/ntech500-2024/regions

