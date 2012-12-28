Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Красный уровень для шести районов
Происшествия
В Липецке мурлыке прострелили глаз
Происшествия
На десяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
12-летний липецкий школьник установил шесть силовых рекордов мира
Спорт
Медалистом турнира по бодибилдингу в Липецке стал… известный боец ММА
Спорт
Сегодня в Липецке: обычай сжигать постели, размер идеальной пенсии и липчане задыхаются без подработки
Общество
Дебетовая карта: особенности использования
Общество
В Липецкой области дожди и до +11
Погода в Липецке
Боец из Чаплыгина - лучший в турнире по ММА
Спорт
Решением Совета директоров Александра Афанасьева освободили от занимаемой должности
Общество
Читать все
«Раскаиваюсь»: житель Липецка задержан за кражу имущества соседа
Происшествия
«Зашивают волейболисток. Теряем старый Липецк»
Общество
Сегодня в Липецке: обычай сжигать постели, размер идеальной пенсии и липчане задыхаются без подработки
Общество
Сильный ветер продержится в области весь день
Погода в Липецке
Тело 19-летнего парня достали из реки Воронеж
Происшествия
Решением Совета директоров Александра Афанасьева освободили от занимаемой должности
Общество
Количество заболевших коронавирусом за неделю выросло на 39,5%
Здоровье
В Новой Деревне пожарные потушили жилой дом
Происшествия
Пять человек, в том числе двое детей, отравились угарным газом в Ельце
Происшествия
Отбой жёлтого
Общество
Читать все
Бизнес
33
15 минут назад

В копилке наград компании «Лебедяньмолоко» 6 золотых медалей с выставки «Золотая осень-2025»

Предприятие из Липецкой области вновь подтвердило свой высокий статус, завоевав 6 золотых медалей в рамках ежегодного профессионального конкурса качества «За производство высококачественной пищевой продукции».

Церемония награждения состоялась в Москве, где были отмечены лучшие производители агропромышленного комплекса России. Предприятие «Лебедяньмолоко» получило высшие оценки экспертов за всю линейку номинированной продукции, что стало доказательством неизменно высоких стандартов компании.

В этом году золотыми медалистами стали следующие продукты «Лебедяньмолоко»:

- ультрапастеризованное молоко, м.д.ж. 3,2%

- сливки, м.д.ж. 20%

- творог, м.д.ж. 9%

- кефир, м.д.ж. 3,2%

- сметана, м.д.ж. 15%

- ряженка, м.д.ж. 4%

фото_1.jpeg

Компания «Лебедяньмолоко» — один из лидеров молочной отрасли России. Согласно последним рейтингам предприятие входит в ТОП-15 производителей цельномолочной продукции и занимает лидерскую позицию в рейтинге среди брендов по ЦФО, подтверждая приверженность высоким стандартам качества*.

фото_2.jpeg

Также раннее компания «Лебедяньмолоко» завоевала признание покупателей в независимой народной премии «Моя Марка», став победителем в категории «Молочные продукты». Такие победы — лучшее подтверждение того, что высокая экспертная оценка продукции компании «Лебедяньмолоко» в профессиональных конкурсах полностью совпадает с выбором покупателей.

*https://ntech.ru/ntech500-2024/regions

ООО «Лебедяньмолоко». Реклама

Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить