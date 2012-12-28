В копилке наград компании «Лебедяньмолоко» 6 золотых медалей с выставки «Золотая осень-2025»
Предприятие из Липецкой области вновь подтвердило свой высокий статус, завоевав 6 золотых медалей в рамках ежегодного профессионального конкурса качества «За производство высококачественной пищевой продукции».
Церемония награждения состоялась в Москве, где были отмечены лучшие производители агропромышленного комплекса России. Предприятие «Лебедяньмолоко» получило высшие оценки экспертов за всю линейку номинированной продукции, что стало доказательством неизменно высоких стандартов компании.
В этом году золотыми медалистами стали следующие продукты «Лебедяньмолоко»:
- ультрапастеризованное молоко, м.д.ж. 3,2%
- сливки, м.д.ж. 20%
- творог, м.д.ж. 9%
- кефир, м.д.ж. 3,2%
- сметана, м.д.ж. 15%
- ряженка, м.д.ж. 4%
Компания «Лебедяньмолоко» — один из лидеров молочной отрасли России. Согласно последним рейтингам предприятие входит в ТОП-15 производителей цельномолочной продукции и занимает лидерскую позицию в рейтинге среди брендов по ЦФО, подтверждая приверженность высоким стандартам качества*.
Также раннее компания «Лебедяньмолоко» завоевала признание покупателей в независимой народной премии «Моя Марка», став победителем в категории «Молочные продукты». Такие победы — лучшее подтверждение того, что высокая экспертная оценка продукции компании «Лебедяньмолоко» в профессиональных конкурсах полностью совпадает с выбором покупателей.
