ВСУ атаковали Курскую область, погиб один человек
"Преступления, которым нет оправдания. Вражеский дрон атаковал гражданский автомобиль на участке дороги между деревнями Ломакино и Акимовка Рыльского района. В машине ехали четыре человека. К огромной скорби, в результате атаки на месте погибла 40-летняя женщина. Самые искренние соболезнования родным и близким", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что ещё три пассажира - две женщины и мужчина - не пострадали.
