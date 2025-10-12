В России
39
30 минут назад
Мошенники продавали туристам фиктивные туры в Египет
По словам пострадавших, менеджер компании «Море-Мания» предлагала им купить со скидкой изначально стоивший 400 тыс. рублей тур. Женщина представлялась как Юлия и быстро отвечала «клиентам». Когда дело дошло до оплаты, она попросила их перевести средства на два отдельных ИП, что смутило россиян.
В какой-то момент после оплаты Юлия перестала выходить на связь, а затем отключила мобильный номер. В итоге пострадавшие остались без обещанных туров и денег. Представители «Море-Мании» заявили, что Юлия занималась мошенничеством от их лица.
