30 минут назад

Мошенники продавали туристам фиктивные туры в Египет

Мошенники продали десяткам туристов фиктивные туры в Египет. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на Telegram-канал SHOT ПРОВЕРКА.

По словам пострадавших, менеджер компании «Море-Мания» предлагала им купить со скидкой изначально стоивший 400 тыс. рублей тур. Женщина представлялась как Юлия и быстро отвечала «клиентам». Когда дело дошло до оплаты, она попросила их перевести средства на два отдельных ИП, что смутило россиян.

В какой-то момент после оплаты Юлия перестала выходить на связь, а затем отключила мобильный номер. В итоге пострадавшие остались без обещанных туров и денег. Представители «Море-Мании» заявили, что Юлия занималась мошенничеством от их лица.
