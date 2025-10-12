В России
55
56 минут назад
Витрина рухнула на голову воронежцу в «Галерее Чижова»
Сейчас самочувствие молодого человек нормальное, в больнице ему оперативно оказали первую помощь. А арендатор пообещал выплатить компенсацию.
– Случай произошёл при выборе посетителем товаров у одного из арендаторов. Продавец открывала стеклянную витрину на ключе, и стекло упало и поранило молодого человека. Служба администраторов сразу отреагировала и вызвала скорую помощь, которая прибыла максимально быстро. Одновременно мы связались с собственником арендатора, который выразил готовность оказать всю необходимую помощь пострадавшему, – говорят в «ГЧ».
В пресс-службе регионального управления МВД сообщили, что заявление поступило. В Ведомстве проводят проверку.
