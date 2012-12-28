В мире
сегодня, 12:22
Вертолёт потерпел крушение возле пляжа в Калифорнии
Вертолет упал на парковке перед пляжем, при этом его корпус угодил между пальмовыми деревьями рядом с отелем. "Пять человек пострадали и были госпитализированы в больницы после того, как вертолет упал в Хантингтон-Бич", - указывает телеканал.
Двух пострадавших спасатели достали из-под обломков воздушного судна, остальные были прохожими. Их всех госпитализировали. Экстренные службы перекрыли движение на месте аварии и призвали местных жителей выбирать другие маршруты в ближайшие часы.
