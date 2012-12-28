Жительница Липецкой области лишилась 1,2 млн рублей при покупке автомобиля через интернет
В прибрежной зоне в Карелии обнаружен разлив нефтепродуктов
"В прибрежной зоне Лахденпохья (Яккимварский залив) обнаружен масштабный разлив нефтепродуктов. Вся акватория береговой линии покрыта пятнами солярки и масла. При осмотре сотрудниками МОО "Спас Северо-Запад" акватории береговой линии выяснилось: источник загрязнения - плавучий кран, который в эти дни разбирают на металл прямо на воде", - сказано в сообщении. Площадь загрязнения не уточняется.
Позже стало известно, что прокуратура организовала проверку.
"Прокуратурой организована проверка исполнения природоохранного законодательства, по итогам которой будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - сообщили в пресс-службе ведомства.
