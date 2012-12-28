Все новости
Красный уровень для шести районов
Происшествия
В Липецке мурлыке прострелили глаз
Происшествия
На десяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
12-летний липецкий школьник установил шесть силовых рекордов мира
Спорт
Тело 19-летнего парня достали из реки Воронеж
Происшествия
Медалистом турнира по бодибилдингу в Липецке стал… известный боец ММА
Спорт
Сегодня в Липецке: обычай сжигать постели, размер идеальной пенсии и липчане задыхаются без подработки
Общество
Решением Совета директоров Александра Афанасьева освободили от занимаемой должности
Общество
Не успели включить — уже выключают: 30 домов остались без отопления и горячей воды
Общество
Автобус врезался в автомобиль и сбил насмерть пешехода
Происшествия
Не успели включить — уже выключают: 30 домов остались без отопления и горячей воды
Общество
25-летний липчанин зарубил топором родную бабушку
Происшествия
«Когда это закончится уже?»
Общество
Чугунную ограду на плехановском мосту установят в декабре
Общество
Сильный ветер валит деревья
Общество
Автобус врезался в автомобиль и сбил насмерть пешехода
Происшествия
Липецк занял 37 место по уровню средней зарплаты
Экономика
В Липецке ищут еще одного подрядчика на ремонт дорог в 2026 году
Общество
Причины смерти пациентки стоматологического кабинета Задонской больницы выясняет Следком
Происшествия
Подрядчик отчитался фиктивными документами об утилизации строительных отходов
Происшествия
Бизнес
136
сегодня, 13:00

Сменили 3G на 4G: Билайн увеличил пропускную способность сети в Липецкой области

В Липецкой области Билайн перевел свои частоты из стандарта связи 3G в пользу более технологичного стандарта 4G*. В результате увеличилась емкость сети и почти на 30 % выросла скорость мобильного интернета по сравнению с августом 2025 года.**

Директор Липецкого отделения Билайн Руслан Тер-Григорьянц:

«Благодаря модернизации интернет-трафик по нашей сети теперь будет проходить быстрее. Это можно сравнить с дорогой, движение по которой ускоряется после расширения полос. И даже в «часы пик» сеть успешно справляется с нагрузкой».

Для быстрой работы интернета телефон и сим-карта должны поддерживать 4G. Необходимо проверить настройки телефона и выбрать автоматический выбор сети (например, «Авто 2G/3G/4G»). Если сим-карта не поддерживает эту опцию, ее можно заменить на более актуальную в любом салоне Билайна.

В тех районах, где по требованиям безопасности скорость мобильного интернета ограничена, всем клиентам доступны важные сервисы – так называемые «белые списки». Они включают в себя возможность заказывать такси, совершать онлайн-покупки, общаться и пользоваться государственными услугами. С подробным списком сервисов можно ознакомиться на сайте.

* 2G, 3G, 4G – стандарты связи.

**Согласно внутренним измерениям, проведенным оператором.

Фото предоставлено пресс-службой Билайн

Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте beeline.ru

г. Москва, ОГРН 1027700166636

Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
