Сменили 3G на 4G: Билайн увеличил пропускную способность сети в Липецкой области

В Липецкой области Билайн перевел свои частоты из стандарта связи 3G в пользу более технологичного стандарта 4G*. В результате увеличилась емкость сети и почти на 30 % выросла скорость мобильного интернета по сравнению с августом 2025 года.**

Директор Липецкого отделения Билайн Руслан Тер-Григорьянц:

«Благодаря модернизации интернет-трафик по нашей сети теперь будет проходить быстрее. Это можно сравнить с дорогой, движение по которой ускоряется после расширения полос. И даже в «часы пик» сеть успешно справляется с нагрузкой».

Для быстрой работы интернета телефон и сим-карта должны поддерживать 4G. Необходимо проверить настройки телефона и выбрать автоматический выбор сети (например, «Авто 2G/3G/4G»). Если сим-карта не поддерживает эту опцию, ее можно заменить на более актуальную в любом салоне Билайна.

В тех районах, где по требованиям безопасности скорость мобильного интернета ограничена, всем клиентам доступны важные сервисы – так называемые «белые списки». Они включают в себя возможность заказывать такси, совершать онлайн-покупки, общаться и пользоваться государственными услугами. С подробным списком сервисов можно ознакомиться на сайте.

* 2G, 3G, 4G – стандарты связи.

**Согласно внутренним измерениям, проведенным оператором.

Фото предоставлено пресс-службой Билайн

