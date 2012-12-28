Экс-спикер Горсовета и экс-военком Липецка арестованы на два месяца по делу о мошенничестве на 20 миллионов рублей
40-летний мужчина сначала угрожал убить свою бывшую, а потом установил GPS-трекер на её машину
Липецкая вечЁрка: бывшего спикера горсовета подозревают в мошенничестве, буллинг в школе и красивые даты свадеб
Министр культуры Липецкой области Ирина Кремнёва впервые за долгое время появилась на публике
Яблоки, соки, детское питание — Липецкая область представила свою экспозицию на выставке «Золотая осень»
В России
6
5 минут назад
Мелкие автосервисы уступают место инструментальным коворкингам
«В течение четырех лет цены на аренду промышленной недвижимости ежегодно росли на 5–15% в зависимости от района. В 2026 году мы ожидаем увеличения аренды еще на 10%», — рассказал «Известиям» член правления Союза автосервисов (САС) Илья Плисов.
Ключевая причина — снижение промышленных площадей из-за программы комплексного развития территорий (КРТ). Она предполагает снос старых промзон, гаражей и строительство жилых домов, поликлиник, школ, магазинов и прочее. А именно в таких промзонах и гаражах находится большинство СТО.
Обозначившийся дефицит промышленных площадей и рост арендной платы в Москве вынуждает мелкие и средние СТО (от двух до шести машиномест) уезжать за 20–30 км за МКАД или закрываться. Часть мастеров отказываются от аренды больших помещений и работают в гаражах или в так называемых сервисах самообслуживания (коворкингах) — пространствах, оснащенных инструментом и оборудованием для разовых ремонтов. Это позволяет им работать в темную, без оформления.
0
0
0
0
0
Комментарии