сегодня, 15:04
В РФ упростили тестирование на знание русского языка для трех категорий мигрантов
Также данные изменения относятся к участникам государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом.
Речь идет об участниках государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, а также тех, кто разделяет традиционные духовно-нравственные ценности, и решил переехать в Россию по этой причине, — пишет Lenta.ru.
К третьей категории относятся члены семей глав и сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в России, должностных лиц международных организаций и их представительств, въехавших в Россию в связи с исполнением служебных обязанностей.
Все они, согласно нововведениям, будут сдавать экзамен по русскому языку только в устной форме. Приказ вступает в действие с 19 октября 2025 года.
