Тамбовские автоинспекторы выявили 51 пассажирский автобус с техническими нарушениями
Во время операции сотрудники ГАИ осмотрели 802 пассажирских автобуса. За нарушения правил дорожного движения к административной ответственности привлечены 337 водителей.
«Пресечено 13 фактов управления водителями автобусов без тахографов, либо с неработающим тахографом, 20 фактов - с не пройдённым техническим осмотром. Выявлен один факт управления автобусом не имея на то соответствующего права для управления», — цитирует издание управление Госавтоинспекции по Тамбовской области. — 37 должностных лиц, ответственных за техническое состояние и эксплуатацию транспортных средств автопредприятий, привлечены к административной ответственности».
Кроме того, в ходе скрытого патрулирования, а также надзора за дорожным движением сотрудники ГАИ выявили 50 фактов не предоставления преимущества в движении транспортным средствам, четыре факта проезда на запрещающий сигнал светофора, 11 фактов нарушения дорожных знаков или разметки.
