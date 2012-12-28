Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Липецкой области упал истребитель МиГ-31
Происшествия
Экс-спикер Горсовета и экс-военком Липецка арестованы на два месяца по делу о мошенничестве на 20 миллионов рублей
Происшествия
Опубликовано видео гибели на улице Циолковского 19-летней девушки
Происшествия
Экс-спикеру горсовета и директору Липецкого хладокомбината избирают меру пресечения в суде
Общество
Принесет ли циклон «Барбара» сильные ливни в Липецкую область
Погода в Липецке
40-летний мужчина сначала угрожал убить свою бывшую, а потом установил GPS-трекер на её машину
Происшествия
19-летний мотоциклист разбился на улице Кривенкова
Происшествия
Липецкая вечЁрка: бывшего спикера горсовета подозревают в мошенничестве, буллинг в школе и красивые даты свадеб
Общество
Роману Ченцову объявила предостережение прокуратура: в городе 81 аварийный дом
Общество
Праздник к нам приходит: в Липецкую область уже везут новогодние ели
Общество
Читать все
Роману Ченцову объявила предостережение прокуратура: в городе 81 аварийный дом
Общество
В Липецке по-особому заделывают ямы
Общество
Регистратор снял обгон по встречке на перекрестке под Липецком
Происшествия
19-летний мотоциклист разбился на улице Кривенкова
Происшествия
Автоинспектора подозревают в мелкой взятке
Происшествия
На улице Фурманова провалился асфальт
Общество
«На кладбище просто ужас что творится!»
Общество
В центре Липецка «Лада Гранта» пробила забор и въехала в дом после встречи с «Рено Логан»
Происшествия
Как в GTA: пьяный угонщик дважды пытался скрыться от полицейской погони
Происшествия
Министр культуры Липецкой области Ирина Кремнёва впервые за долгое время появилась на публике
Культура
Читать все
В России
41
35 минут назад

В Минфине не планируют менять шкалу НДФЛ

Минфин РФ не планирует вносить изменения в шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Минфин РФ не планирует менять шкалу НДФЛ и считает это избыточным. Об этом заявила первый заместитель министра финансов РФ Ирина Окладникова на заседании комитета Госдумы по экономической политике, — передает РИА Новости.

Шкалу НДФЛ менять не планируется, это было бы избыточно, — заявила первый замминистра финансов Ирина Окладникова на комитете Госдумы по экономической политике.

«В части НДФЛ... мы в прошлом году с благодарностью учли предложения в том числе и партии, и действительно сделали дифференцированную шкалу, эти доходы дополнительные уже учтены в базовых, поэтому дополнительного изменения не предусматривается, считаем, что оно просто избыточно, это уже просто будет очень большая дифференциация, эффект будет обратный», — отметила она.


НДФЛ
налоги
экономика
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить