В России
В Минфине не планируют менять шкалу НДФЛ
Минфин РФ не планирует вносить изменения в шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
Шкалу НДФЛ менять не планируется, это было бы избыточно, — заявила первый замминистра финансов Ирина Окладникова на комитете Госдумы по экономической политике.
«В части НДФЛ... мы в прошлом году с благодарностью учли предложения в том числе и партии, и действительно сделали дифференцированную шкалу, эти доходы дополнительные уже учтены в базовых, поэтому дополнительного изменения не предусматривается, считаем, что оно просто избыточно, это уже просто будет очень большая дифференциация, эффект будет обратный», — отметила она.
