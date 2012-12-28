Экс-спикер Горсовета и экс-военком Липецка арестованы на два месяца по делу о мошенничестве на 20 миллионов рублей
В Госдуме хотят законодательно ограничить количество собак и кошек в квартире
На каждые 18 кв. м квартиры будет допускаться проживание не более одной взрослой собаки и не более одной взрослой кошки.
По новым правилам на каждые 18 кв. м. жилой площади можно будет держать не более одной взрослой собаки и одной взрослой кошки. Исключение составят щенки и котята до полугода. Собак-поводырей эти ограничения не коснутся. Авторы инициативы ссылаются на то, что нынешнее законодательство не устанавливает лимитов, что на практике приводит к содержанию в квартирах десятков животных и нарушению санитарных норм, — передает ТАСС.
«На практике подобная ситуация приводит к многочисленным случаям, когда в обычных квартирах содержится 15–20 и более кошек или собак, что влечет за собой нарушение санитарно-эпидемиологических требований и создание антисанитарных условий», — говорится в законопроекте.
