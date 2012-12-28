Экс-спикер Горсовета и экс-военком Липецка арестованы на два месяца по делу о мошенничестве на 20 миллионов рублей
По подозрению в мошенничестве на контрактах для СВО задержаны 4 человека
Сотрудники управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали одного местного жителя и троих приезжих из Псковской области по подозрению в серии мошенничеств в отношении участников СВО.
«Предварительно установлено, что аферисты действовали с середины минувшего года, используя связи в военных комиссариатах Псковской области. Они собирали информацию о тех, кому было отказано в заключении контракта для прохождения службы, в том числе по состоянию здоровья», — написала она в своем Telegram-канале.
Злоумышленники предлагали помощь в поступлении на военную службу и отправке в зону СВО, после чего привозили новобранцев в Санкт-Петербург. С помощью фиктивных документов, полученных через связи в пунктах отбора, мошенники обеспечивали заключение контрактов с военнослужащими.
Однако, вместо того чтобы помочь, они обманывали участников СВО, оформляя на их имя банковские карты, на которые затем перечислялись социальные выплаты. После этого аферисты убеждали потерпевших передать им данные карт и доступ к банковским услугам, обещая вернуть карты после перевода выплат с вычетом комиссионных. На самом деле все деньги сразу направлялись на подконтрольные счета.
В результате следственное управление УМВД по Василеостровскому району Санкт-Петербурга возбудило уголовные дела по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).
По словам Волк, количество пострадавших от мошеннической схемы превышает 40 человек. Кроме того, несколько жертв погибли в зоне СВО.
