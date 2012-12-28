Все новости
В Липецкой области упал истребитель МиГ-31
Происшествия
Экс-спикер Горсовета и экс-военком Липецка арестованы на два месяца по делу о мошенничестве на 20 миллионов рублей
Происшествия
Опубликовано видео гибели на улице Циолковского 19-летней девушки
Происшествия
Экс-спикеру горсовета и директору Липецкого хладокомбината избирают меру пресечения в суде
Общество
Мэрия проверила работу маршрута № 343
Общество
Принесет ли циклон «Барбара» сильные ливни в Липецкую область
Погода в Липецке
40-летний мужчина сначала угрожал убить свою бывшую, а потом установил GPS-трекер на её машину
Происшествия
Липецкая вечЁрка: бывшего спикера горсовета подозревают в мошенничестве, буллинг в школе и красивые даты свадеб
Общество
Праздник к нам приходит: в Липецкую область уже везут новогодние ели
Общество
Перевозчики Ельца, Лебедяни и Усмани просят пересмотреть тарифы на проезд в автобусах
Общество
Роману Ченцову объявила предостережение прокуратура: в городе 81 аварийный дом
Общество
Приостановлено членство Александра Афанасьева в «Единой России»
Общество
В Липецке по-особому заделывают ямы
Общество
19-летний мотоциклист разбился на улице Кривенкова
Происшествия
На фабрике «Рошен» начали растаскивать окна
Происшествия
На улице Фурманова провалился асфальт
Общество
Ночью на Космонавтов врезался в столб автомобиль: пострадали два человека
Происшествия
Регистратор снял обгон по встречке на перекрестке под Липецком
Происшествия
Автоинспектора подозревают в мелкой взятке
Происшествия
«На кладбище просто ужас что творится!»
Общество
В России
59
52 минуты назад

По подозрению в мошенничестве на контрактах для СВО задержаны 4 человека

Сотрудники управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали одного местного жителя и троих приезжих из Псковской области по подозрению в серии мошенничеств в отношении участников СВО.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк рассказала, что по подозрению в мошенничестве на контрактах для службы в зоне специальной военной операции (СВО) было задержано четыре человека. По ее словам, ущерб оценивается в 80 млн рублей, — пишут «Известия».

«Предварительно установлено, что аферисты действовали с середины минувшего года, используя связи в военных комиссариатах Псковской области. Они собирали информацию о тех, кому было отказано в заключении контракта для прохождения службы, в том числе по состоянию здоровья», — написала она в своем Telegram-канале.

Злоумышленники предлагали помощь в поступлении на военную службу и отправке в зону СВО, после чего привозили новобранцев в Санкт-Петербург. С помощью фиктивных документов, полученных через связи в пунктах отбора, мошенники обеспечивали заключение контрактов с военнослужащими.

Однако, вместо того чтобы помочь, они обманывали участников СВО, оформляя на их имя банковские карты, на которые затем перечислялись социальные выплаты. После этого аферисты убеждали потерпевших передать им данные карт и доступ к банковским услугам, обещая вернуть карты после перевода выплат с вычетом комиссионных. На самом деле все деньги сразу направлялись на подконтрольные счета.

В результате следственное управление УМВД по Василеостровскому району Санкт-Петербурга возбудило уголовные дела по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

По словам Волк, количество пострадавших от мошеннической схемы превышает 40 человек. Кроме того, несколько жертв погибли в зоне СВО.
мошенничество
СВО
контракты
