В России
42
19 минут назад

Миллер заявил об аномальных холодах этой зимой в РФ и Европе

Глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил на Петербургском международном газовом форуме, что, согласно долгосрочным прогнозам погоды, в Европе и России ожидается аномально холодная зима.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, выступая на Петербургском международном газовом форуме, что долгосрочные прогнозы погоды говорят о скором приближении аномально холодной зимы в Европе и России, по ео словам, такие зимы случаются примерно раз в 20 лет, — передает ТАСС.

«Мы знаем, что раз в 10 лет бывает холодная зима, а раз в 20 лет бывает аномально холодная зима», — рассказал Миллер. Он подчеркнул, что с точки зрения цикла в 20 лет, в ближайшее время наступит аномально холодная зима.

В абсолютных цифрах наступление такой зимы будет означать температуру в минус 25 градусов во всей европейской части России, от Мурманской области до Краснодарского края, — добавил Миллер. При этом он добавил, что ретроспективный анализ за последние 100-150 лет говорит о том, что наступление аномально холодной зимы никак не зависит от предыдущей, она может быть и очень теплой и даже бесснежной.

Попытки «развала» «Газпрома» еще с начала 1990-х годов связаны именно с рисками прохождения осенне-зимнего периода, с намерениями лишить страну этого потенциала, — отметил Миллер.

«Да, наша задача -— работать эффективно. Да, наша задача — приносить деньги в бюджет. Да, наша задача — обеспечить нашим работникам высокий уровень заработных плат и социальной защищенности. Но главная миссия компании — это прохождение осенне-зимнего периода. Россия -— северная страна. И что? Мы проходим с вами зиму. Страна этого просто не замечает», — пояснил глава «Газпрома».
погода
зима
холод
