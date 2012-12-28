Миллер заявил об аномальных холодах этой зимой в РФ и Европе

Глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил на Петербургском международном газовом форуме, что, согласно долгосрочным прогнозам погоды, в Европе и России ожидается аномально холодная зима.