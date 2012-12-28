Все новости
В России
56
сегодня, 10:49

Социальный фонд РФ уточнил правила установки секретного кода для россиян

Согласно приказу, размещенному на портале официального опубликования правовых актов, установить секретный код можно двумя способами.

Социальный фонд России (СФР) подготовил правила установки секретного кода, необходимого для получения информации о положенных россиянам пособиях, мерах поддержки, пенсионных правах и льготах. Правила вступили в силу с 10 октября 2025 года.

Чтобы установить секретный код, граждане должны лично обратиться в любое отделение фонда независимо от места жительства и предоставить следующие документы: заявление об установлении секретного кода; документ, удостоверяющий личность; страховой номер индивидуального лицевого счета.

Уточняется, что в заявлении необходимо указать не только сам код, но и номер телефона, с которого будет осуществляться звонок при обращении в СФР. Если позвонить с другого номера, у гражданина дополнительно запросят паспортные данные и СНИЛС. При повторном изменении секретного кода придется заново обратиться в отделение фонда, — передает РБК.

В приказе СФР предусмотрены два варианта секретного кода, но каждый из них не должен превышать десять символов. В первом случае пароль должен состоять из букв русского алфавита и (или) арабских цифр. Второй вариант предполагает двуединую пару «вопрос — ответ». При этом заявитель не может придумать вопрос сам, ему предложат выбрать один из пяти вариантов: девичья фамилия матери; любимое блюдо; кличка домашнего питомца; любимый писатель; номер школы, которую закончили.

Секретный код можно установить и на портале «Госуслуг». Однако в таком случае во время звонка кроме кода сотрудник фонда попросит дополнительно назвать СНИЛС. Если обратиться в отделении СФР лично после 10 октября, дополнительные данные при обращении по телефону запрашивать не будут.
СФР
код
безопасность
