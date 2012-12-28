Экс-спикер Горсовета и экс-военком Липецка арестованы на два месяца по делу о мошенничестве на 20 миллионов рублей
40-летний мужчина сначала угрожал убить свою бывшую, а потом установил GPS-трекер на её машину
Липецкая вечЁрка: бывшего спикера горсовета подозревают в мошенничестве, буллинг в школе и красивые даты свадеб
В России
56
сегодня, 10:49
Социальный фонд РФ уточнил правила установки секретного кода для россиян
Согласно приказу, размещенному на портале официального опубликования правовых актов, установить секретный код можно двумя способами.
Чтобы установить секретный код, граждане должны лично обратиться в любое отделение фонда независимо от места жительства и предоставить следующие документы: заявление об установлении секретного кода; документ, удостоверяющий личность; страховой номер индивидуального лицевого счета.
Уточняется, что в заявлении необходимо указать не только сам код, но и номер телефона, с которого будет осуществляться звонок при обращении в СФР. Если позвонить с другого номера, у гражданина дополнительно запросят паспортные данные и СНИЛС. При повторном изменении секретного кода придется заново обратиться в отделение фонда, — передает РБК.
В приказе СФР предусмотрены два варианта секретного кода, но каждый из них не должен превышать десять символов. В первом случае пароль должен состоять из букв русского алфавита и (или) арабских цифр. Второй вариант предполагает двуединую пару «вопрос — ответ». При этом заявитель не может придумать вопрос сам, ему предложат выбрать один из пяти вариантов: девичья фамилия матери; любимое блюдо; кличка домашнего питомца; любимый писатель; номер школы, которую закончили.
Секретный код можно установить и на портале «Госуслуг». Однако в таком случае во время звонка кроме кода сотрудник фонда попросит дополнительно назвать СНИЛС. Если обратиться в отделении СФР лично после 10 октября, дополнительные данные при обращении по телефону запрашивать не будут.
0
0
0
0
0
Комментарии