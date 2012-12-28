Экс-спикер Горсовета и экс-военком Липецка арестованы на два месяца по делу о мошенничестве на 20 миллионов рублей
В России с 1 марта 2026 года изменится крайний срок оплаты услуг ЖКХ
Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко напомнил о переносе с 1 марта крайнего срока оплаты жилищно-коммунальных услуг.
«С 1 марта 2026 года крайний срок оплаты за услуги ЖКХ будет перенесен с 10-го числа каждого месяца на 15-е число. Основная цель такого изменения — обеспечение удобства оплаты услуг для потребителя», — сказал Аксененко.
По словам парламентария, большинство россиян получают зарплату с 10-го по 15-е число, при сроке оплаты ЖКУ 10 числа до даты начисления им зарплаты копится пеня за просрочку.
«Подобные жалобы приходили от граждан довольно часто. Теперь эта схема уточняется, добросовестные плательщики не будут получать штрафы и пени просто за то, что у них выплаты на работе не совпадали по сроку с датой оплаты ЖКУ. Таким образом планируется устранить несоответствие и снизить число задолженностей по ЖКУ», — резюмировал он.
