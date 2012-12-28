В России с 1 марта 2026 года изменится крайний срок оплаты услуг ЖКХ

Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко напомнил о переносе с 1 марта крайнего срока оплаты жилищно-коммунальных услуг.