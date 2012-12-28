Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Скелет нашли владельцы частного дома во время уборки участка
Происшествия
Следком начал доследственную проверку жалобы на буллинг в липецкой школе
Происшествия
Экс-спикеру горсовета и директору Липецкого хладокомбината избирают меру пресечения в суде
Общество
Экс-спикер Горсовета и экс-военком Липецка арестованы на два месяца по делу о мошенничестве на 20 миллионов рублей
Происшествия
В Становом сегодня хоронят 65-летнего участника СВО
Общество
Мэрия проверила работу маршрута № 343
Общество
Три красивые даты 2026 года во Дворце бракосочетания уже заняты
Общество
Принесет ли циклон «Барбара» сильные ливни в Липецкую область
Погода в Липецке
Таксист ограбил пассажира на кладбище ЛТЗ и уехал в Екатеринбург
Происшествия
15-летний школьник не хотел на уроки и заказал звонки о минированиях
Происшествия
Читать все
Праздник к нам приходит: в Липецкую область уже везут новогодние ели
Общество
Перевозчики Ельца, Лебедяни и Усмани просят пересмотреть тарифы на проезд в автобусах
Общество
Цены на бензин перестали разгоняться
Экономика
Экс-спикер Горсовета и экс-военком Липецка арестованы на два месяца по делу о мошенничестве на 20 миллионов рублей
Происшествия
60 литров пива без документов уничтожат
Общество
40-летний мужчина сначала угрожал убить свою бывшую, а потом установил GPS-трекер на её машину
Происшествия
Объемы строительства в Липецкой области просели на 22,4%
Экономика
Липецкая вечЁрка: бывшего спикера горсовета подозревают в мошенничестве, буллинг в школе и красивые даты свадеб
Общество
Траты липчан на платные услуги выросли на 1,2%
Экономика
В частном секторе Тракторного отключат холодную воду
Общество
Читать все
В России
47
49 минут назад

Масштабные проверки ждут 51 авиакомпанию из-за роста происшествий

Авиавласти проведут проверки в отношении 51 региональной авиакомпании с 1 декабря 2025 года по 1 декабря 2026-го. Они инициированы проектом поручения правительства в адрес Ространснадзора, сообщают «Известия».

«Причина — риск повторения у региональных перевозчиков ситуаций, приведших к катастрофе Ан-24 авиакомпании «Ангара» 24 июля», — следует из письма замруководителя Ространснадзора Владимира Фонарева на имя замминистра транспорта Владимира Потешкина.

Он приводит статистику авиакатастроф: количество авиационных происшествий в 2024 году в сравнении с показателем 2023-го возросло вдвое (с 8 до 17), а число погибших — более чем в три раза (с 12 до 37). В письме отмечается, что с начала 2025-го года в коммерческой авиации произошло четыре авиационных происшествия, в том числе две аварии и две катастрофы, в результате которых погибло 53 человека.

«Негативные тенденции связаны в первую очередь с нарушениями воздушного законодательства, допускаемыми коммерческими авиакомпаниями», — говорится в пояснительной записке к проекту поручения правительства.
В приложении к проекту поручения приведен список из 51 авиакомпании для оценки. Среди них — «Азимут», «Алроса», «Аврора», «Ижавиа», «ИрАэро», «Амур», «Ангара», «АэроБратск», «Борус», «Камчатское авиационное предприятие», «Костромское авиапредприятие», «КрасАвиа», «Полярные Авиалинии», «РусЛайн», «Авиапредприятие «Северсталь», «Тайга» и другие.

авиаперевозки
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить