Экс-спикер Горсовета и экс-военком Липецка арестованы на два месяца по делу о мошенничестве на 20 миллионов рублей
Экс-спикер Горсовета и экс-военком Липецка арестованы на два месяца по делу о мошенничестве на 20 миллионов рублей
40-летний мужчина сначала угрожал убить свою бывшую, а потом установил GPS-трекер на её машину
Липецкая вечЁрка: бывшего спикера горсовета подозревают в мошенничестве, буллинг в школе и красивые даты свадеб
В России
52
51 минуту назад
Доля коротких вкладов достигла рекордного уровня
Доля краткосрочных вкладов сроком до 180 дней в общем объеме рублевых сбережений достигла рекордного уровня — почти 30%, сообщили «Известиям» в Банке России.
Согласно информации крупнейших банков, доля коротких вкладов у них заметно выше среднерыночной. В Совкомбанке они занимают около 75% депозитного портфеля, в ВТБ — 55%, в банке «Дом.РФ» — 44%, в Новикомбанке показатель достигает 41%, а в Почта Банке — 33%, как уточнили представители кредитных организаций.
«Короткие депозиты, особенно трехмесячные, сейчас наиболее востребованы у вкладчиков», — отметила старший управляющий директор Совкомбанка Анна Камбулова.
По данным ЦБ, ставки по таким вкладам заметно выше, чем по долгосрочным, так как рынок ожидает скорого снижения ключевой. В результате граждане предпочитают размещать средства на короткий срок.
Однако рост доли краткосрочных депозитов вызывает обеспокоенность у экономистов. Как пояснил аналитик Андрей Бархота, преобладание таких пассивов создает риски для ликвидности банков и может осложнить выполнение нормативов.
«Когда у банков нет устойчивой ресурсной базы, они теряют возможность направлять сбережения граждан в долгосрочные инвестиции. В таких условиях кредитование крупных проектов становится затруднительным, что сдерживает экономический рост», — подчеркнул эксперт.
0
0
0
0
0
Комментарии