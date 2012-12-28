Все новости
Скелет нашли владельцы частного дома во время уборки участка
Происшествия
Следком начал доследственную проверку жалобы на буллинг в липецкой школе
Происшествия
Экс-спикеру горсовета и директору Липецкого хладокомбината избирают меру пресечения в суде
Общество
Экс-спикер Горсовета и экс-военком Липецка арестованы на два месяца по делу о мошенничестве на 20 миллионов рублей
Происшествия
В Становом сегодня хоронят 65-летнего участника СВО
Общество
Мэрия проверила работу маршрута № 343
Общество
Три красивые даты 2026 года во Дворце бракосочетания уже заняты
Общество
Принесет ли циклон «Барбара» сильные ливни в Липецкую область
Погода в Липецке
Таксист ограбил пассажира на кладбище ЛТЗ и уехал в Екатеринбург
Происшествия
15-летний школьник не хотел на уроки и заказал звонки о минированиях
Происшествия
Праздник к нам приходит: в Липецкую область уже везут новогодние ели
Общество
Перевозчики Ельца, Лебедяни и Усмани просят пересмотреть тарифы на проезд в автобусах
Общество
Цены на бензин перестали разгоняться
Экономика
Экс-спикер Горсовета и экс-военком Липецка арестованы на два месяца по делу о мошенничестве на 20 миллионов рублей
Происшествия
60 литров пива без документов уничтожат
Общество
40-летний мужчина сначала угрожал убить свою бывшую, а потом установил GPS-трекер на её машину
Происшествия
Объемы строительства в Липецкой области просели на 22,4%
Экономика
Липецкая вечЁрка: бывшего спикера горсовета подозревают в мошенничестве, буллинг в школе и красивые даты свадеб
Общество
Траты липчан на платные услуги выросли на 1,2%
Экономика
В частном секторе Тракторного отключат холодную воду
Общество
В России
52
51 минуту назад

Доля коротких вкладов достигла рекордного уровня

Доля краткосрочных вкладов сроком до 180 дней в общем объеме рублевых сбережений достигла рекордного уровня — почти 30%, сообщили «Известиям» в Банке России. 

Этот показатель в полтора раза превышает уровень начала 2025 года, следует из данных регулятора. Эксперты предупреждают, что такая структура депозитов создает риски для экономики, ограничивая возможности финансирования долгосрочных проектов.

Согласно информации крупнейших банков, доля коротких вкладов у них заметно выше среднерыночной. В Совкомбанке они занимают около 75% депозитного портфеля, в ВТБ — 55%, в банке «Дом.РФ» — 44%, в Новикомбанке показатель достигает 41%, а в Почта Банке — 33%, как уточнили представители кредитных организаций.

«Короткие депозиты, особенно трехмесячные, сейчас наиболее востребованы у вкладчиков», — отметила старший управляющий директор Совкомбанка Анна Камбулова.

По данным ЦБ, ставки по таким вкладам заметно выше, чем по долгосрочным, так как рынок ожидает скорого снижения ключевой. В результате граждане предпочитают размещать средства на короткий срок.

Однако рост доли краткосрочных депозитов вызывает обеспокоенность у экономистов. Как пояснил аналитик Андрей Бархота, преобладание таких пассивов создает риски для ликвидности банков и может осложнить выполнение нормативов.

«Когда у банков нет устойчивой ресурсной базы, они теряют возможность направлять сбережения граждан в долгосрочные инвестиции. В таких условиях кредитование крупных проектов становится затруднительным, что сдерживает экономический рост», — подчеркнул эксперт.

0
0
0
0
0

