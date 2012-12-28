Все новости
В России
41
45 минут назад

В кабмине заявили об отсутствии изменений для самозанятых

Режим налогообложения и работы самозанятых россиян не будет меняться до 2028 года. Никаких изменений в режиме работы самозанятых до истечения срока проведения эксперимента не планируется.

Режим работы и налогообложения самозанятых не планируется менять до завершения срока проведения эксперимента в 2028 году, — рассказали в пресс-службе правительства России.

«Никаких изменений в режиме работы самозанятых до истечения срока проведения эксперимента не планируется. Эксперимент проводится с 2019 года и завершится в 2028 году. В течение этих лет условия налогообложения остаются прежними», — подчеркнули в кабмине.

Рассмотреть возможность завершения эксперимента по установлению специального налога на профессиональный доход уже в 2026 году правительству рекомендовал Совет Федерации. Верхняя палата парламента приняла соответствующее постановление по итогам правительственного часа с участием министра экономического развития РФ Максима Решетникова, — передает ТАСС.

При этом сам Решетников на заседании 23 сентября подчеркивал, что сохранение режима самозанятых до конца 2028 года является принципиальной позицией правительства, хотя уже наступает время проанализировать итоги эксперимента.

С 2019 года для самозанятых граждан с доходом не более 2,4 млн рублей в год действует ставка налога на профессиональный доход в размере 4% (с доходов от физлиц) или 6% (с доходов от юрлиц или ИП). Эксперимент по установлению специального налогового режима для самозанятых проводится до 31 декабря 2028 года включительно.
