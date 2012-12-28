Липецкая вечЁрка: БПЛА на улице Буденного, утонувший автомобиль и повреждение железной дороги
Регулятор хочет допустить банки к работе с криптовалютами
После принятия закона потребуется около года на подготовку участников рынка и легализацию существующих структур, работающих с криптоактивами.
«Мы консерваторы, мы думаем, а насколько это, например, банковский бизнес, на свои балансы брать крипту? После дискуссии с нашим сообществом профессиональным банковским мы пришли к выводу, что наверное, имеет смысл банки не исключать из данных операций», — сказал Чистюхин.
«Одновременно с этим мы планируем установить достаточно жесткие требования, и ограничения по капиталу, и жесткие нормативы по резервированию, для того, чтобы это не превращалось в фактически превалирующий вид деятельности», — добавил он.
Регулятор в марте сообщил, что направил в правительство предложение разрешить сделки с криптовалютами для категории «особо квалифицированных» инвесторов. Это новый статус, который, как предполагается, смогут получить граждане, если их инвестиции в ценные бумаги и депозиты превышают 100 млн рублей или если их доходы за прошлый год составили больше 50 млн рублей. Но эти критерии не окончательные, они продолжают обсуждаться Минфином и ЦБ РФ, — передает «Интерфакс».
Регулятор в мае опубликовал письмо, в котором сообщал о планах установить отдельные требования для расчета капитала и обязательных нормативов банков в части рисков, связанных с изменением стоимости криптовалют, а пока что рекомендует кредитным организациям консервативно вкладываться в такие инструменты, к примеру, установить лимит — не более 1% от капитала.
