В России
50
сегодня, 13:25

РФ и Таджикистан подписали договоры в сфере развития трудовой миграции

Россия и Таджикистан на высшем уровне в Душанбе подписали солидный пакет документов по итогам переговоров глав государств.

Президент России Владимир Путин и глава Таджикистана Эмомали Рахмон 9 октября подписали соглашение по вопросам трудовой миграции, — передает ТАСС.

«Подписали солидный пакет двусторонних документов по важным сферам сотрудничества. В частности, были подписаны документы по вопросам трудовой миграции, которые укрепляют правовую основу развития взаимодействия в данном направлении», — сказал Рахмон после церемонии подписания документов в Душанбе.

Также главы министерств здравоохранения России и Таджикистана Михаил Мурашко и Джамолиддин Абдуллозода подписали межправительственное соглашение о медицинском освидетельствовании граждан Таджикистана для въезда в Россию.

Теперь граждане Таджикистана, приезжающие в России для работы, будут проходить обязательное медицинское освидетельствование в специальном пункте, развернутом в Душанбе, — пояснил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

При этом, по словам Кузнецова, освидетельствование будет производиться в порядке, утвержденном Минздравом России. Повторное проведение медосвидетельствования по прибытии в Россию для начала трудовой деятельности не требуется.

Также в ходе переговоров обсуждался ряд вопросов двустороннего взаимодействия ведомств двух стран, утверждена дорожная карта по сотрудничеству на ближайшие три года, где детально прописан план действий.

Подписание договора о регулировании миграционных потоков произошло во время визита Путина в Душанбе. Президент РФ отметил успехи российско-таджикского диалога как в социально-экономической, так и в военно-политической сферах.
мигранты
работа
