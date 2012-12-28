Липецкая вечЁрка: БПЛА на улице Буденного, утонувший автомобиль и повреждение железной дороги
РФ и Таджикистан подписали договоры в сфере развития трудовой миграции
Россия и Таджикистан на высшем уровне в Душанбе подписали солидный пакет документов по итогам переговоров глав государств.
«Подписали солидный пакет двусторонних документов по важным сферам сотрудничества. В частности, были подписаны документы по вопросам трудовой миграции, которые укрепляют правовую основу развития взаимодействия в данном направлении», — сказал Рахмон после церемонии подписания документов в Душанбе.
Также главы министерств здравоохранения России и Таджикистана Михаил Мурашко и Джамолиддин Абдуллозода подписали межправительственное соглашение о медицинском освидетельствовании граждан Таджикистана для въезда в Россию.
Теперь граждане Таджикистана, приезжающие в России для работы, будут проходить обязательное медицинское освидетельствование в специальном пункте, развернутом в Душанбе, — пояснил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
При этом, по словам Кузнецова, освидетельствование будет производиться в порядке, утвержденном Минздравом России. Повторное проведение медосвидетельствования по прибытии в Россию для начала трудовой деятельности не требуется.
Также в ходе переговоров обсуждался ряд вопросов двустороннего взаимодействия ведомств двух стран, утверждена дорожная карта по сотрудничеству на ближайшие три года, где детально прописан план действий.
Подписание договора о регулировании миграционных потоков произошло во время визита Путина в Душанбе. Президент РФ отметил успехи российско-таджикского диалога как в социально-экономической, так и в военно-политической сферах.
