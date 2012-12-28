Все новости
На железной дороге в Липецкой области обнаружено повреждение пути
Происшествия
На улице Буденного завершили разминирование обломков БПЛА
Происшествия
Тепло подано в четверть липецких домов
Общество
Взрыва газового котла не было — был пожар, причины которого ещё выясняют
Происшествия
Прокуратура начала проверку по факту провала теплотрассы и угодившей в яму с кипятком машины
Происшествия
В Липецке обезвреживают обломки дрона
Происшествия
Автобус 315-го маршрута столкнулся с «Маздой»
Происшествия
Просьбу депутата областного Совета Анатолия Емельянова пойти на СВО снова рассмотрит Октябрьский суд
Происшествия
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Липецкая вечЁрка: БПЛА на улице Буденного, утонувший автомобиль и повреждение железной дороги
Общество
15-летний школьник не хотел на уроки и заказал звонки о минированиях
Происшествия
Жителя Лебедяни обманули на 520 000 рублей через мессенджер MAX
Происшествия
Теплоэнергетики ликвидировали аварию в 15-м микрорайоне
Происшествия
Следком начал доследственную проверку жалобы на буллинг в липецкой школе
Происшествия
Три красивые даты 2026 года во Дворце бракосочетания уже заняты
Общество
Скелет нашли владельцы частного дома во время уборки участка
Происшествия
Полмиллиона животных привито от бешенства в Липецкой области
Общество
Таксист ограбил пассажира на кладбище ЛТЗ и уехал в Екатеринбург
Происшествия
Водитель госпитализирован после столкновения двух грузовиков в Задонском районе
Происшествия
В Становом сегодня хоронят 65-летнего участника СВО
Общество
МегаФон открыл новый дата-центр на импортозамещённом оборудовании

МегаФон запустил в эксплуатацию новый центр обработки данных (ЦОД) в Санкт-Петербурге с использованием оборудования российского производства в инженерных системах. Построенный по модульной технологии ЦОД предусматривает дальнейшее масштабирование и размещение более 800 стоек общей мощностью до 14 МВт.

Дата-центр стал крупнейшей площадкой для размещения сетевой инфраструктуры оператора. Его главная задача — обеспечение надёжности и устойчивости сети, а также хранение и обработка больших объёмов данных, которыми пользуются абоненты МегаФона по всей стране.

«Отличительная черта нашего инфраструктурного объекта наряду с отечественным происхождением оборудования — его энергоэффективность. Мы спроектировали и построили ЦОД с учётом собственной технической экспертизы и уникального российского инженерного опыта. Особый предмет для гордости — отечественное климатическое оборудование, которое по своей энергоэффективности ни в чём не уступает мировым аналогам. Более того, мы постоянно увеличиваем объём импортозамещения, что даёт стимул к развитию местным разработчикам и производителям, а также укрепляет технологический суверенитет отрасли», — рассказывает Алексей Титов, технический директор МегаФона.

фото 2.jpg

За климат в машинных залах нового дата-центра отвечают вентиляционные установки, сделанные в России. Они автоматически выбирают режим работы в зависимости от температуры и влажности окружающей среды. Исходя из внешних условий используется воздушное охлаждение, водные маты или фреоновые компрессоры. Для повышения эффективности отвода тепла в новом ЦОДе созданы гермозоны с изоляцией «горячего» коридора. Нагретый воздух собирается в отдельной камере, выносится в установку, где охлаждается в выбранном режиме, и возвращается в машинный зал. Такой способ охлаждения оборудования помогает снизить энергозатраты и увеличить производительность.

Помимо климатики, в дата-центре установлены отечественные системы противопожарной безопасности, трансформаторы и высоковольтные ячейки. Работа всех систем в режиме 24/7 контролируется с помощью систем мониторинга.

Реклама. ПАО Мегафон

Новый ЦОД построен по модульной технологии, что позволяет в течение ближайших лет ввести в эксплуатацию еще несколько машинных залов. Всего по проекту запланировано строительство двух корпусов дата-центра с возможностью размещения более 800 стоек общей мощностью до 14 МВт.

Постоянное увеличение объёмов передаваемых и обрабатываемых данных от абонентов, а также необходимость обеспечения и поддержания работы сети на высоком уровне стали решающими факторами для открытия оператором собственных ЦОДов. В этом году уже построены и введены в эксплуатацию новые дата-центры МегаФона в Твери и Екатеринбурге с возможностью масштабирования. Всего геораспределенная сеть оператора насчитывает более 115 центров обработки данных.

