В России
34
33 минуты назад
Мишустин заявил о росте российского агропрома более чем на 50%
Российский агропромышленный комплекс за последние 10 лет вырос более чем на 50%.
Премьер выступил на пленарном заседании «Цифровизация как инструмент повышения производительности АПК» XXVII Российской агропромышленной выставки «Золотая осень».
«За десять лет агропром в России увеличился более чем на 50%. Он стал более технологически продвинутым и конкурентоспособным», — заявил Мишустин.
Он также подчеркнул, что президент России неоднократно отмечал вклад граждан в возрождение сельского хозяйства, которое стало одним из столпов укрепления суверенитета страны, — передает РИА Новости.
«Правительство также высоко ценит ваши достижения. Огромное спасибо за тяжелый труд и за результаты, которые вдохновляют на новые достижения и успехи», — заключил глава кабмина.
