На железной дороге в Липецкой области обнаружено повреждение пути
Происшествия
На улице Буденного завершили разминирование обломков БПЛА
Происшествия
Тепло подано в четверть липецких домов
Общество
Взрыва газового котла не было — был пожар, причины которого ещё выясняют
Происшествия
Прокуратура начала проверку по факту провала теплотрассы и угодившей в яму с кипятком машины
Происшествия
В Липецке обезвреживают обломки дрона
Происшествия
Автобус 315-го маршрута столкнулся с «Маздой»
Происшествия
Просьбу депутата областного Совета Анатолия Емельянова пойти на СВО снова рассмотрит Октябрьский суд
Происшествия
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Липецкая вечЁрка: БПЛА на улице Буденного, утонувший автомобиль и повреждение железной дороги
Общество
15-летний школьник не хотел на уроки и заказал звонки о минированиях
Происшествия
Жителя Лебедяни обманули на 520 000 рублей через мессенджер MAX
Происшествия
Теплоэнергетики ликвидировали аварию в 15-м микрорайоне
Происшествия
Следком начал доследственную проверку жалобы на буллинг в липецкой школе
Происшествия
Три красивые даты 2026 года во Дворце бракосочетания уже заняты
Общество
Скелет нашли владельцы частного дома во время уборки участка
Происшествия
Полмиллиона животных привито от бешенства в Липецкой области
Общество
Таксист ограбил пассажира на кладбище ЛТЗ и уехал в Екатеринбург
Происшествия
Водитель госпитализирован после столкновения двух грузовиков в Задонском районе
Происшествия
В Становом сегодня хоронят 65-летнего участника СВО
Общество
40
сегодня, 11:33

В Волгоградской области произошли возгорания на объектах ТЭК из-за атаки ВСУ

В настоящее время пожарные расчеты оперативно прибыли на место и ведут ликвидацию очагов возгораний.

На территории объектов топливно-энергетического комплекса в Волгоградской области произошли пожары в результате атаки беспилотников, — сообщил губернатор Андрей Бочаров.

По его словам, силы ПВО отражают массированную атаку дронов на регион. В Котовском районе из-за падения обломков БПЛА частичные повреждения получило здание котельной, — передает РБК.

«Также произошли возгорания на территории объектов топливно-энергетического комплекса — в настоящее время оперативно прибывшие пожарные службы на месте ликвидируют очаги возгораний», — говорится в сообщении администрации.

В 2:43 представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил о приостановке полетов в аэропортах Волгограда и Самары «для обеспечения безопасности полетов».

В прошлый раз атака беспилотников на регион была отражена в ночь на 7 октября. Тогда Бочаров сообщал о работе саперов на месте падения обломков в поле в Городищенском районе. Повреждений инфраструктуры и пострадавших не было, — уточнял он. По данным Минобороны, над областью был сбит один дрон.


беспилотники
атака
ТЭК
пожар
