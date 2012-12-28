Прокуратура начала проверку по факту провала теплотрассы и угодившей в яму с кипятком машины
В Волгоградской области произошли возгорания на объектах ТЭК из-за атаки ВСУ
В настоящее время пожарные расчеты оперативно прибыли на место и ведут ликвидацию очагов возгораний.
По его словам, силы ПВО отражают массированную атаку дронов на регион. В Котовском районе из-за падения обломков БПЛА частичные повреждения получило здание котельной, — передает РБК.
«Также произошли возгорания на территории объектов топливно-энергетического комплекса — в настоящее время оперативно прибывшие пожарные службы на месте ликвидируют очаги возгораний», — говорится в сообщении администрации.
В 2:43 представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил о приостановке полетов в аэропортах Волгограда и Самары «для обеспечения безопасности полетов».
В прошлый раз атака беспилотников на регион была отражена в ночь на 7 октября. Тогда Бочаров сообщал о работе саперов на месте падения обломков в поле в Городищенском районе. Повреждений инфраструктуры и пострадавших не было, — уточнял он. По данным Минобороны, над областью был сбит один дрон.
