В мире
44
34 минуты назад

ЕС утвердил график полного отказа от российской нефти и газа к 2028 году

Европейский союз утвердил график полного прекращения импорта российской нефти и газа к 2028 году, что стало первым шагом на пути реализации нового антироссийского пакета санкций.

Послы стран Евросоюза в предварительном порядке согласовали и передали в Совет ЕС план Еврокомиссии по запрету всех закупок российских газа и нефти с 2028 года, несмотря на возражения Венгрии и Словакии, — передает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters и источники.

«Послы стран ЕС согласовали в среду передачу на утверждение Совета ЕС плана запрета всего импорта российской нефти и газа к 2028 году», — говорится в сообщении.

Уточняется, что у Словакии и Венгрии остаются возражения, однако данное постановление относится не к санкционной, а к торговой политике ЕС, поэтому может быть утверждено не единогласно, а квалифицированным большинством голосов. По оценке источников агентства, это «легко удастся сделать» на заседании Совета ЕС 20 октября.

Министры иностранных дел стран сообщества 20 октября рассмотрят полный запрет на закупки российских углеводородных ресурсов и 19-й пакет санкций против РФ. Пакет принимается единогласно, поэтому может быть блокирован любой страной ЕС, тогда как за нефтегазовый самозапрет должно проголосовать квалифицированное большинство (55% стран, в которых проживают не менее 60% населения сообщества). Венгрия и Словакия ранее неоднократно угрожали заблокировать 19-й пакет санкций, если не получат возможность продолжать импортировать российское топливо после 2028 года.
