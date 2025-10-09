Прокуратура начала проверку по факту провала теплотрассы и угодившей в яму с кипятком машины
В России
ФСБ рассекретила документы о военных преступлениях финнов в 1944 году
Согласно архивным записям, финские военнослужащие зверски расправились в районе деревень Кото-Ярви и Пуску-Сельга с ранеными бойцами и командирами Красной армии, вопреки нормам международного права.
Центр общественных связей ФСБ России на официальном сайте ведомства в разделе «История», в рубрике «Архивные материалы» размещает предоставленные архивом УФСБ России по Омской области цифровые копии спецсообщений отдела контрразведки «Смерш» 7-й армии Военному совету 7-й армии о зверской расправе финнов над ранеными бойцами и офицерами Красной армии в районе Кото-Ярви и дер. Пуску-Сельга. Одним из финских командиров, ответственным за военные преступления, был Яакко Сакари Симелиус. После окончания Второй мировой войны генерал Симелиус с 1959 по 1965 год командовал Силами обороны Финляндии, — говорится на сайте ФСБ.
Начальник Отдела контрразведки (ОКР) «Смерш» 7-й армии полковник Алексей Исаков 16 июля 1944 года направил два специальных документа, в которых сообщалось о зверской расправе финских военнослужащих над ранеными бойцами и командирами 301-го и 304-го гвардейских стрелковых полков 100-й гвардейской стрелковой дивизии у деревни Пуску-Сельга и в районе Кото-Ярви, — пишут «Известия».
«В могиле при ее вскрытии оказался 71 труп, из которых было опознано 68 бойцов и офицеров 1-го батальона 301-го горно-стрелкового полка (ГСП), участвовавших 28 июня сего года в бою у деревни Пуску-Сельга. Остальные три трупа были обезображены настолько, что опознать их не удалось», — говорится в документах.
Военные были подвергнуты пыткам. Многие были забиты прикладами по голове, были обнаружены множественные ножевые ранения.
«Изверги глумились над ранеными советскими воинами. Они добивали раненых. Они сожгли санитара Русина. Они распарывали ножами животы у наших бойцов. Они вырезали на груди гвардейца Гришкина гвардейский знак. Маннергеймовцы зверски умертвили 41 раненого бойца», — говорится в заметке от 7 августа 1944 года ежедневной красноармейской газеты Карельского фронта «В бой за Родину».
