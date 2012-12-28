Все новости
В России
55
сегодня, 17:38

Каждая вторая кибератака на бизнес в РФ приводит к утечке данных

В России каждая вторая кибератака на российские компании сегодня завершается утечкой данных, доля таких инцидентов за год выросла с 44% случаев до 56%, рассказали «Известиям» в Positive Technologies.

По данным компании, наиболее часто преступники похищают служебные документы, содержащие коммерческую тайну, — в 30% случаев, учетные записи пользователей и доступ к корпоративным сервисам — в 24% инцидентов, а также персональные данные клиентов и сотрудников — в 17%.

Уточняется, что украденная информация быстро попадает на теневые площадки, форумы и специализированные ресурсы, где ею обмениваются уже хакеры или торгуют. Более половины публикаций об утечках связаны с бесплатной раздачей баз данных с целью нанести ущерб конкретной организации.

«Еще 27% объявлений касаются продажи информации, однако в 81% случаев стоимость таких баз не превышает $1 тыс. Большинство предложений на подпольных рынках касается небольших объемов данных — до 100 тыс. записей», — отметили в компании.

Однако, по ее данным, встречаются и масштабные инциденты: примерно каждое десятое объявление содержит базы объемом более 5 млн записей, а 6% публикаций предлагают архивы свыше 100 ГБ.
По словам ведущего аналитика группы Positive Technologies Яны Авезовой, в 2026 году увеличатся случаи шантажа с утечками. Это связано с тем, что с 30 мая 2025 года в России выросли штрафы для компаний за нарушения в сфере персональных данных, и теперь они будут опасаться того, что данные их клиентов могут оказаться у злоумышленников.

кибератаки
