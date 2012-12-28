Все новости
В России
45
30 минут назад

Дума денонсировала соглашение с США об утилизации плутония

Соглашение предусматривало утилизацию каждой из сторон по 34 тонны оружейного плутония, признанного избыточным для оборонных целей.

Государственная дума денонсировала межправительственное соглашение с Соединенными Штатами по утилизации плутония, а также сопутствующие договоры, — сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Данное Соглашение, подписанное обеими странами в 2000 году, предусматривало утилизацию каждой из сторон 34 тонн оружейного плутония, объявленного излишним для военных программ. Действие этого документа было приостановлено в 2016 году на основании Указа Президента РФ и принятого федерального закона.

«Решение принимается исключительно в интересах Российской Федерации, ее граждан. Денонсируем Соглашение, которое давно надо было бы взять и расторгнуть. И здесь слова благодарности Министерству иностранных дел, которое ведет эту работу», — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что Россия — суверенное государство. «А те, кто хотят использовать Россию, должны понять: этого не будет. У нас сильный Президент, ответственный парламент, эффективное Правительство», — добавил он.

Помимо соглашения, предлагается также денонсировать все сопутствующие протоколы. Речь идет о документах, которые регулируют вопросы финансирования и гражданской ответственности за ущерб, а также фиксируют договоренности об утилизации попадающего под действие соглашения плутония путем облучения в ядерных реакторах.

Как отмечается в пояснительной записке, действие соглашения и протоколов уже было приостановлено указом президента РФ и отдельным федеральным законом из-за американских санкций, принятия США закона о поддержке Украины, расширения НАТО на Восток и наращивания военного присутствия США в странах Восточной Европы. Причиной приостановки действия документов также стало намерение США изменить порядок утилизации плутония без согласия России.

Указанный российский закон предполагал, что плутоний из РФ, попадающий под действие соглашения, останется вне ядерных программ, а самое соглашение будет возобновлено, как только США выполнят условия России - в том числе отменят санкции и закон о поддержке Украины, компенсируют понесенный РФ ущерб и сократят военную инфраструктуру в странах НАТО, которые присоединились к альянсу после 1 сентября 2000 года.

В сопроводительных материалах подчеркивается, что американская сторона не выполнила ни одно условие. Более того, США предприняли новые антироссийские шаги, «коренным образом меняющие стратегический баланс, сложившийся на момент заключения соглашения, и создающие дополнительные угрозы стратегической стабильности». В связи с этим соглашение и сопутствующие протоколы предлагается окончательно денонсировать.
США
плутоний
политика
