В Госдуме одобрили обязательную отработку выпускников медвузов
Предлагаемые меры включают введение системы трехлетнего наставничества для молодых медицинских специалистов и новые правила целевого обучения.
На пленарном заседании Госдумы в первом чтении был принят законопроект, который направлен на обеспечение системы здравоохранения в России квалифицированными кадрами и преодоление кадрового дефицита. Изменения предлагается внести в федеральные законы «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» и «Об образовании в РФ».
В соответствии с документом выпускники с медицинским и фармацевтическим образованием и полученной первичной аккредитацией специалиста в течение трех лет должны будут отработать под руководством наставника в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи. Положение о наставничестве установит Министерство здравоохранения РФ.
В свою очередь, те, кто заключил договор о целевом обучении, должны будут работать в медицинской организации, которая указана в договоре. После этого специалисты уже смогут пройти периодическую аккредитацию, необходимую для продолжения профессиональной деятельности.
Как рассказал первый зампред Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга, сегодня в российских больницах и поликлиниках не хватает порядка 29 тысяч специалистов. При этом, по данным Минздрава, порядка 35% выпускников профильных специальностей либо вообще не хотят быть врачами, либо уходят в коммерческий сектор. Как раз для устранения дефицита кадров правительство и предложило нововведения в сфере подготовки врачей и медперсонала.
В законопроекте предлагается ввести новый инструмент — наставничество.
«После окончания университета студенты в течение трех лет должны будут пройти эту процедуру, то есть работать под руководством опытных наставников в медицинских организациях, которые являются государственными или муниципальными». Согласно объяснению депутата, это позволит молодым специалистам повысить практические навыки.
При этом будущие медики и фармацевты, обучающиеся за счет государственного бюджета, будут обязаны заключать договоры с конкретными заказчиками — регионами, медицинскими организациями или государственными ведомствами.
При нарушении договора студенты будут обязаны выплатить в бюджет компенсацию. Предлагается установить ее в размере суммы, затраченной на подготовку специалиста (включая меры поддержки). Также смогут выписать штраф — в двукратном размере от потраченных на обучение бюджетных денег. Аналогичные санкции предусмотрены и в случае нарушения договора со стороны заказчика целевого обучения.
Еще одно нововведение касается ординатуры и устанавливает, что Министерство здравоохранения будет определять предельное количество мест по тем или иным медицинским специальностям.
«Эта информация будет передаваться Министерству образования и науки для последующего определения количества контрольных цифр приема на бюджетные места по конкретным медицинским организациям», — отметил Александр Мажуга.
«Новые нормы направлены на создание единой системы, охватывающей весь процесс подготовки медицинских кадров - от обучения до их распределения и закрепления на рабочих местах, — рассказал член Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. — Таким образом, государство стремится вернуть контроль за распределением медицинских кадров, используя при этом договорные и профессиональные механизмы. До марта 2026 года министерствам предстоит разработать детальные регламенты наставничества и порядок расчета компенсаций».
Уточняется, что отработка медиков по новым правилам не будет аналогичной советскому распределению. Как объяснила депутатам замминистра здравоохранения Татьяна Семенова, выпускник сможет отработать три года под надзором наставника либо в организации, которая указана в договоре о целевом обучении, либо в организациях, которые входят в программу государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи, — пишет «Российская газета».
Закон в случае окончательного принятия вступит в силу с 1 марта 2026 года.
