Курьерам-мусульманам запретили доставлять нехаляльные продукты в России

Совет улемов Духовного управления мусульман России (ДУМ) определил правила работы для курьеров-мусульман в сфере доставки.
Согласно решению Совета улемов, безоговорочно разрешена перевозка грузов, изначально считающихся дозволенными. К этой категории относятся продукты питания, такие как мясо животных, забитых по нормам ислама, крупы, растительные масла, молоко, фрукты и овощи. Также разрешено доставлять непродовольственные товары бытового назначения (одежда, мебель, посуда, канцелярия, электроника), книги, информационные носители, лекарства и медицинские изделия. Данный принцип основан на общеизвестном богословском правиле: «Изначально все является дозволенным, пока не появится доказательство, указывающее на запрет».
Категорически запрещено перевозить грузы, однозначно относящиеся к запретным. В этот список входят алкогольные напитки, предметы для азартных игр, идолы и предметы языческого культа, свинина, а также мясо животных, умерщвленных недозволенным способом. Запрет на такие перевозки обусловлен прямым содействием греху, что является недопустимым в исламе.
Но предусмотрено одно исключение: доставка запрещенных грузов с целью их утилизации канонически дозволена. В обосновании решения приводятся аяты Корана, запрещающие употребление мертвечины, крови, свинины и того, что принесено в жертву не ради Аллаха, а также хадисы, осуждающие причастность к запретному.
В случаях, когда груз содержит как дозволенные, так и запретные элементы, но при этом преобладают дозволенные, доставка допускается. Однако при этом курьеру предписано выплатить долю дохода, приходящуюся на запретную часть, в качестве милостыни (садака), чтобы очистить заработок. Это соответствует правилу фикха (исламского правоведения), согласно которому «то, что преобладает, является определяющим в установлении статуса».
Если же курьеру неизвестно содержимое груза, например, он находится в закрытых коробках, его перевозка также разрешена. Решение объясняется отсутствием умысла на транспортировку запретного, что исключает соучастие в нарушении. При этом, как и всем участникам торговли и сферы услуг, при наличии сомнений в «чистоте» дохода рекомендуется выплачивать милостыню, что, согласно хадисам, способствует очищению заработка.
Принятые правила призваны обеспечить мусульманам возможность выполнять свою работу в сфере курьерской доставки и логистики в соответствии с нормами ислама.
