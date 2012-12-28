Все новости
В России
11
39 минут назад

В РФ вылов рыбы с красной икрой превысил прошлогодний почти в 1,5 раза

На сегодняшний день уже выловлено 335 тысяч тонн рыбы, а прогнозируемый объем икры в сырце составит 21 тысячу тонн.

Цены на красную икру в России стабилизировались, а вылов рыбы с ней на текущий момент превысил показатель за весь прошлый год почти в 1,5 раза, — заявил президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.

«В прошлом году была худшая за 20 лет путина, несколько мощных спекулятивных атак, которые подбросили цены до рекордных значений. В этом году ситуация лучше: путина уже подходит к концу, добыто около 335 тысяч тонн, на 42% больше, чем за всю путину прошлого года. Прогнозируемый объем икры (в сырце) по итогам путины — 21 тысяча тонн, на 31% больше, чем в прошлом году. Цены достаточно быстро стабилизировались», — рассказал он.

По данным аналитической компании «Нильсен», которые привел Зверев, красная икра остается самым продаваемым товаром в категории «икра» в российских розничных сетях товаров повседневного спроса (FMCG) — с августа 2024 года по август 2025 года на ее долю пришлось 48,5% оборота в денежном выражении. Однако динамика ее денежных продаж перешла к стагнации, — передает РИА Новости.

По словам президента ВАРПЭ, к концу календарного года динамика продаж может измениться. Основной сезон продаж красной икры — предновогодний период.

«В этом году мы ожидаем рост продаж по сравнению с показателями антирекордного 2024 года», — отметил он.

Зверев отметил, что в соотношении «цена — престижность» красная икра занимает самую выгодную маркетинговую нишу в России, оставаясь наиболее популярной среди потребителей. По оценкам ВАРПЭ, объем икорного рынка в стране колеблется от года в год в зависимости от вылова, но усредненно — в коридоре 17-20 тысяч тонн. Так, 66% приходится на лососевую икру, остальное — щучья, сельдевая, минтаевая, мойвы, трески, и самая меньшая доля у осетровой.
рыба
икра
экономика
0
0
0
0
0

