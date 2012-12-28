Мэрия Липецка выплатит полмиллиона рублей матери загрызенного насмерть собаками мужчины
В Белгородской области три человека погибли в результате ракетного обстрела поселка
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела со стороны Украины в Шебекинском районе три человека погибли и один получил ранения.
По предварительным данным, трое погибло, один — раненый, — сообщил он в своем Телеграм-канале.
По его словам, здание социального объекта частично разрушено.
На месте уже работают сотрудники МЧС, бойцы самообороны — идет работа по разбору завалов. Под завалами могут быть люди.
За прошедшую ночь дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — сообщает Минобороны России.
Уточняется, что 28 БПЛА уничтожили над территорией Белгородской области, еще 11 БПЛА — над территорией Воронежской области, шесть БПЛА — над территорией Ростовской области, по два БПЛА – над территорией Брянской и Курской области, по одному — над территорией Липецкой, Тамбовской, Смоленской и Нижегородской областей.
