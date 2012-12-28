Мэрия Липецка выплатит полмиллиона рублей матери загрызенного насмерть собаками мужчины
Предстоящие новогодние каникулы станут самыми долгими за многие годы
В 2026 году новогодние выходные будут длиться 12 дней.
«Новогодние выходные в этом году и правда будут самыми долгими за очень многие годы. Мне кажется, длиннее, чем 12 дней, отдыха зимой не было. Мы традиционно в последние годы пытаемся сделать 31 декабря выходным днем с помощью переноса выходных дней», — сказал он.
По его словам, 3 и 4 января выпадают на выходные, поэтому их перенесли на 9 января и 31 декабря 2026 года.
В конце октября россиян ждет шестидневная рабочая неделя — с 27 октября по 1 ноября.
