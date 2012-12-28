Мэрия Липецка выплатит полмиллиона рублей матери загрызенного насмерть собаками мужчины
50 минут назад
Глава Минтруда заявил о повышении пособия по безработице на 6,8%
Максимальный размер пособия составит порядка 16 тысяч рублей.
По его словам, речь идет о повышении на 6,8%. Максимальный размер этой выплаты составит около 16 тысяч рублей. В некоторых регионах пособие окажется выше, так как там будут применяться северные коэффициенты.
В конце сентября 2025 года аудиторы Счетной палаты призвали на треть уменьшить лимит выплат пособий по безработице — с 41,6 миллиарда рублей до 30 миллиардов.
По данным Росстата, уровень безработицы в стране опустился до исторического минимума. В августе он снизился до 2,1 процента. Предыдущий рекорд в 2,2 процента имел место в мае 2025 года и держался на протяжении июня и июля. Общая численность людей без работы достигла 1 миллиона 592 тысяч человек.
