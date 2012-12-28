Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
На улице Будённого обнаружены обломки БПЛА: губернатор поручил эвакуировать горожан
Происшествия
Из домов на улице Буденного эвакуированы 50 человек
Происшествия
Мэрия Липецка выплатит полмиллиона рублей матери загрызенного насмерть собаками мужчины
Происшествия
24-летний водитель погиб в столкновении трёх автомобилей
Происшествия
Аттракционы «Петропарка» готовы к запуску: мэрия ждет разрешения Ростехнадзора
Общество
В Тербунском районе простились с погибшим военнослужащим
Общество
Красный уровень объявлен в Липецке и шести районах области
Происшествия
На улице 15-й микрорайон в промытую горячей водой яму рухнула машина
Происшествия
Это Сселки: водитель с парковки магазина выехал на встречку
Общество
Беспилотник самолетного типа сбит ночью в Липецкой области
Происшествия
Читать все
На улице 15-й микрорайон в промытую горячей водой яму рухнула машина
Происшествия
«Детей просто сносят толпой»
Общество
Красный уровень объявлен в Липецке и шести районах области
Происшествия
Из домов на улице Буденного эвакуированы 50 человек
Происшествия
В области объявлен отбой красного и желтого уровней опасности
Происшествия
Письмо из Липецка в Липецк шло год и восемь месяцев
Общество
Кражу наушников записала камера наблюдения
Происшествия
Беспилотник самолетного типа сбит ночью в Липецкой области
Происшествия
«20 лет машине, а она не подводила»
Происшествия
Желтый уровень тревоги объявлен в Липецкой области
Общество
Читать все
В России
40
50 минут назад

Глава Минтруда заявил о повышении пособия по безработице на 6,8%

Максимальный размер пособия составит порядка 16 тысяч рублей.

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что пособие по безработице с 1 февраля следующего года увеличат по уровню инфляции, — передает ТАСС.

По его словам, речь идет о повышении на 6,8%. Максимальный размер этой выплаты составит около 16 тысяч рублей. В некоторых регионах пособие окажется выше, так как там будут применяться северные коэффициенты.

В конце сентября 2025 года аудиторы Счетной палаты призвали на треть уменьшить лимит выплат пособий по безработице — с 41,6 миллиарда рублей до 30 миллиардов.

По данным Росстата, уровень безработицы в стране опустился до исторического минимума. В августе он снизился до 2,1 процента. Предыдущий рекорд в 2,2 процента имел место в мае 2025 года и держался на протяжении июня и июля. Общая численность людей без работы достигла 1 миллиона 592 тысяч человек.
пособие
безработица
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить