Мэрия Липецка выплатит полмиллиона рублей матери загрызенного насмерть собаками мужчины
Липецкая вечЁрка: последствия атаки БПЛА, компенсация за загрызенного сына и когда заработает «Петропарк»
В России
33
сегодня, 21:32
Выдачи ипотеки на вторичку резко подскочили в августе
По словам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, пик интереса к вторичке пришелся именно на август, когда ключевая ставка находилась на уровне 18%. Уже в сентябре Центробанк снизил ее до 17%, что также поддержало интерес покупателей.
«На рынке при этом сохраняется ценовой дисбаланс: «квадрат» на вторичке стоит в среднем на 15–20% дешевле новостроек, а в ряде регионов, например, в ЦФО, разница достигает 80%. Это делает покупку готового жилья всё более привлекательной альтернативой», — отметил гендиректор инвестиционной компании «Флип» Евгений Шавнев.
По словам Шавнева, в этом году многие россияне действовали стратегически: приобретали жилье по сниженной цене в период относительного охлаждения рынка, рассчитывая к концу года провести рефинансирование на более выгодных условиях.
0
0
0
0
0
Комментарии