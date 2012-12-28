Все новости
В России
33
сегодня, 21:32

Выдачи ипотеки на вторичку резко подскочили в августе

Крупнейшие российские банки зафиксировали заметный рост выдачи ипотечных кредитов на вторичное жилье в августе, сообщают «Известия». Активизация спроса связана с ожиданиями снижения ключевой ставки, однако участники рынка уже пересмотрели прогнозы по политике регулятора — темпы роста могут замедлиться.

По словам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, пик интереса к вторичке пришелся именно на август, когда ключевая ставка находилась на уровне 18%. Уже в сентябре Центробанк снизил ее до 17%, что также поддержало интерес покупателей.

«На рынке при этом сохраняется ценовой дисбаланс: «квадрат» на вторичке стоит в среднем на 15–20% дешевле новостроек, а в ряде регионов, например, в ЦФО, разница достигает 80%. Это делает покупку готового жилья всё более привлекательной альтернативой», — отметил гендиректор инвестиционной компании «Флип» Евгений Шавнев.

По словам Шавнева, в этом году многие россияне действовали стратегически: приобретали жилье по сниженной цене в период относительного охлаждения рынка, рассчитывая к концу года провести рефинансирование на более выгодных условиях.

ипотека
Комментарии

