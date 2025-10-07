Мэрия Липецка выплатит полмиллиона рублей матери загрызенного насмерть собаками мужчины
В Росавиации заявили о скорой потере сотен самолетов и вертолетов
Из парка российских авиакомпаний, по пессимистичному прогнозу, к 2030 году могут выбыть 339 самолетов и 200 вертолетов.
Речь идет о 109 иностранных воздушных судах, которые не получится отремонтировать, и 230 российских. Среди последних есть те, которые придется приземлить из-за отсутствия иностранных комплектующих, и борта с истекающим сроком эксплуатации, то есть возрастом 40, 50 или даже 60 лет.
По словам Ядрова, также надо готовиться к выбытию 200 вертолетов, подавляющая часть которых — 190 машин — советского и российского производства.
По состоянию на 6 октября парк 76 авиакомпаний, отвечающих за 99 процентов всех перевозок, насчитывает 1135 воздушных судов. Однако 47 из них уже не эксплуатируются из-за различных неисправностей и сложностей с ремонтом, который невозможно провести из-за отказа от сотрудничества иностранных производителей.
Для решения проблемы с гражданскими воздушными судами в России запущена комплексная программа развития авиации, рассчитанная на период до 2030 года. К настоящему времени ни одна из новых моделей, которая в 2022 году была включена в программу, не сертифицирована. Также за три года не удалось нарастить производство самолета Ту-214, модернизированной версии советского лайнера Ту-204.
Флагманами российского авиапрома должны стать SJ-100 (импортозамещенная версия SSJ-100) и МС-21. Представители Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) и «Ростеха» (головная структура) обещают начать производство обеих моделей уже в следующем году. Первая версия программы предусматривала начало поставок SJ-100 в 2023 году, а МС-21 — в 2024 году. Последняя модель пока не поднималась в воздух в полностью импортозамещенной комплектации, — пишет Lenta.Ru.
